¿Hasta cuándo el maltrato arbitral al Cádiz CF?

La pregunta que se extiende como la pólvora es hasta cuándo durará el maltrato arbitral que está sufriendo el Cádiz CF desde su regreso a Primera División. En el partido contra el Elche volvió a ser perjudicado por alguna decisión determinante en el desenlace del encuentro. Y ya van unas cuantas siempre en contra del mismo. Por enésima vez, queda demostrado que el VAR está muy lejos de ser infalible.

Todo el mundo vio el penalti por mano de Pere Milla dentro del área. Todos lo vieron menos los que lo tenían que ver. Penalti escandaloso que Carlos del Cerro Grande no señaló. El árbitro puede que no lo vienes, pero lo que no tiene explicación es que el VAR no se detuviera un poco de tiempo a analizar la acción. En pocos segundos estaba el balón en movimiento, como si nada hubiese sucedido.

César Soto Grado era el responsable del VAR y siempre quedará la duda del papel que desempeñó en la jugada clave del encuentro. ¿Instó al árbitro a que revisara en el monitor la mano de Pere Milla? ¿Por qué si lo hizo, en cambio, en el penalti que sí pito el colegiado por un leve empujón a Jonsson que acabó con falta en contra de los amarillos una ve revisada la jugada? Tres minutos para la acción del danés y apenas unos segundos para la mano de Pere Milla ni siquiera revisada.

¿Por qué la mano de Álvaro Giménez previa al gol anulado sí es infracción y la de Pere Milla no? ¿Por qué en el partido entre el Real Madrid y el Alavés pitan penalti una mano de Nacho dentro del área cuando el jugador está de espalda y la mano de Pere Milla, que está de frente y con el brazo abierto, queda sin castigo?

La indignación de los aficionados no hace sino crecer. Las redes sociales echaron humo después del partido disputado en el estadio Martínez Valero. La imagen del penalti de Pere Milla corrió por todas partes acompañada de críticas de muchos seguidores. No fueron pocos los que se preguntaron hasta cuándo hay que aguantar esta situación?

El Cádiz CF es perjudicado una y otra vez y además es silenciado a golpe de sanción. Han conseguido callar al club, que aguanta el tirón mientras es maltratado dentro y fuera de los terrenos de juego. ¿Hay alguna deuda pendiente entre la Real Federación Española de Fútbol y el Cádiz CF?

📺 El inexplicable penalti a favor del Cádiz que se volvió a comer el VAR.



Pere Milla despeja el balón con la ayuda del brazo, que se encuentra despegado y ocupando un espacio.



Soto Grado, en el VAR, apenas gastó segundos revisando la acción.

¿Por que al Cádiz CF no le han pitado un penalti a favor (tampoco en contra) en once jornadas de Liga cuando ha habido motivos para ello? Es, con el Huesca, el único sin un máximo castigo a favor. ¿Qué tiene que pasar para que el equipo amarillo pueda lanzar desde el punto fatídico? ¿Si no pitan el cometido sobre el Alberto Perea y el de Pere Milla, cuál van a pitar? Imposible ver penaltis más claros.

No sólo contra el Granada y el Elche resultó perjudicado el conjunto gaditano. En la derrota ante el Sevilla fue decisivo el error del colegiado Medié Jiménez al no pitar una calara falta sobre Lozano que preció al tanto del equipo hispalense que deshizo el empate.

¿Hasta cuándo? El conjunto amarillo ya ha comprobado en sus carnes que para conseguir la permanencia no sólo tendrá que vencer a sus rivales. Deberá sobreponerse también a las deficientes actuaciones arbitrales que empiezan a acumularse.