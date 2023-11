El Cádiz CF tiene malas noticias con Ledesma

Las bajas siguen siendo uno de los caballos de batalla del Cádiz CF y de Sergio González, que afronta este miércoles el decisivo choque en Palma con un lastre de jugadores que no pueden estar en el césped. Los problemas van en aumento porque queda confirmada la ausencia de una pieza determinante que, por el momento, puede estar fuera dos encuentros.

Nuevo revés para los amarillos al quedar confirmado este martes, por boca del entrenador, que Conan Ledesma se queda en tierra para el viaje en avión hasta Mallorca. La pierna derecha del portero no reúne las condiciones adecuadas para el siguiente compromiso, pero es que parece muy poco probable que llegue el lunes para estar en Vigo. Es la hora de David Gil, al igual que sucedió la pasada campaña cuando al argentino le cayó una dura sanción.

El preparador del Cádiz CF repasaba en la previa el estado físico del vestuario. Las bajas: "Fede San Emeterio, Luis Hernández, Kouamé, Martín Calderón, Gonzalo Escalante y Ledesma", aclarando que Luis ya entrena con el grupo pero aún en una fase lejana hasta su reaparición.

De Ledesma, dijo lo siguiente: "Para mañana no está y para el lunes es muy complicado. Ha vuelto a tener esa lesión. No estamos en el mejor momento de las recuperaciones, pero me quedo con el hecho de que queremos ganar".

Llegado a este punto era inevitable cuestionarle por los minutos que acumuló el portero ante el Real Madrid dando muestras de estar lesionado. "El día del Getafe le pasa algo parecido. Hay veces que tienes un tirón y confiamos en el futbolista. Vas preguntando y te dice que está bien, pues confías en el futbolista. El otro día él se iba controlando y cuando ve que no puede más, pues pide el cambio. En el descanso le dolía pero podía seguir hasta que ya no pudo seguir".

La noticia favorable es que Chris Ramos está mejor de su contractura y este martes entrenó con el grupo. Todo apunta a que será convocado, aunque en una semana con tres encuentros queda por ver si sale de inicio en el feudo del conjunto bermellón.