El Cádiz CF espera a un jugador castigado por las lesiones

David Mayoral es uno de esos futbolistas que el Cádiz CF tiene cedido y que apenas ha tenido vínculo al equipo salvo el contractual. Son varias cesiones las que lleva el extremo pero esta última, al Lugo, ha estado marcada por la mala suerte. Un año para olvidar para un profesional que debe regresar a partir del 1 de julio.

Mayoral se marchó en junio del año pasado al proyecto del club gallego en Segunda A. Lo hizo con la confianza de tener los minutos que estaban descartados en el Cádiz CF. Sin embargo, la temporada empezó mal y acabó peor. Mayoral cayó lesionado en pretemporada y esa ha sido la tendencia hasta última hora, recaída incluida.

El futbolista que pertenece hasta la entidad gaditana, con la que tiene contrato hasta el 30 de junio del año que viene, no oculta el calvario por el que ha pasado. "Pongo fin a mi etapa en el Lugo. Sin duda, la peor de mi carrera profesional. Me voy con la tristeza de no haber podido ayudar al equipo todo lo que me hubiese gustado y sin haber podido demostrar mi fútbol, pero con la tranquilidad de haber puesto todo de mi parte para recuperarme lo antes posible", publica el futbolista en redes sociales como despedida del Lugo.

Mayoral se queda con la única cara favorable que ha sentido en los últimos diez meses. "Sin embargo, puedo decir que ha sido una de mis mejores temporadas a nivel personal y eso ha sido sobre todo gracias a mis compañeros. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento por haber estado a mi lado, ayudándome y apoyándome en estos momentos complicados", refleja como la parte más positiva de su estado de ánimo.

El extremo del Cádiz CF reparte agradecimientos "a todo el cuerpo técnico y al personal del club con el que he compartido el día a día". "Para terminar, quiero agradecer a la afición su comprensión y el haberme hecho sentir arropado, pese a las circunstancias. Ojalá nos volvamos a encontrar. Desde hoy, tenéis un aficionado más. Grazas y forza Lugo", despide el mensaje.

La rodilla le ha jugado una malísima pasada a Mayoral hasta el punto de tirar por la borda toda la temporada. A sus 25 años, el jugador se ha tenido que conformar con jugar cuatro partidos (sólo uno como titular), acumulando nada más que 145 minutos. Una cifra que prácticamente se acerca a lo que es pasar un año en blanco.

A su vuelta, todo apunta a que el Cádiz CF le tendrá que buscar salida con otra cesión, previa ampliación de contrato, o alcanzando un acuerdo para rescindir y que cada uno toma caminos diferentes. David Mayoral firmó por el club gaditano en el verano de 2020 y su primer año lo pasó cedido en el Hermannstadt rumano, en el que superó los 2.100 minutos en 28 partidos, con cinco goles en su cuenta y cuatro asistencias. Cuajó una buena actuación y varios equipos de la categoría de plata se fijaron en él hasta que se lo llevó a préstamo el Lugo.