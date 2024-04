El Cádiz CF está interesado en el fichaje de Lanchi para la próxima temporada

El Cádiz CF está metido de lleno en la pelea por la permanencia que se juega en las últimas jornadas de Liga absolutamente decisivas. Afronta el tramo final con desventaja pero con opciones de conseguir el objetivo. Ubicado en zona de descenso en la 18ª posición, está a tres puntos de la 17º cuando quedan 24 por disputarse durante los meses de abril y mayo.

Los clubes suelen empezar a moverse de cara la siguiente temporada cuando aún no ha terminado la que aún está en marcha. El mercado no está abierto en este momento de manera oficial pero las direcciones deportivas no paran de trabajar con el seguimiento de futbolistas y, en caso de interés, la toma de contacto para conocer su situación.

En la entidad cadista están pendientes de jugadores que puedan tener el perfil adecuado para unirse al próximo proyecto. La duda que aún está por resolverse es la categoría de la que formarán parte los amarillos el curso venidero. Ahora mismo están más cerca de bajar que de quedarse en Primera, aunque la cosa puede cambiar.

Uno de los de los futbolistas que despiertan interés es José Manuel Cabrera López, más conocido como Lanchi. Nacido en Puerto Real hace 22 años, el lateral derecho ha dado esta temporada un paso al frente en las filas del Villarreal B, que milita en Segunda División. Está teniendo protagonismo y con 24 partidos disputados (una veintena como titular), se ha adentrado con fuerza en la categoría de plata.

Lanchi recorrió su etapa infantil en el San Fernando CD y jugó en el Río San Pedro cadete antes de enrolarse en la cantera del Cádiz CF, en la que llegó al equipo juvenil hasta que se incorporó al Villarreal en la temporada 2019-20. Desde entonces pertenece al segundo equipo del club castellonense. Ha llegado a estar varias veces en la convocatoria del primer equipo aunque sin llegar a debutar.

En la campaña 2022-23, el puertorrealeño jugó en el San Fernando CD (Primera Federación) en calidad de cedido. Aprovechó al máximo el año con 32 partidos antes de volver al filial del Villarreal, con el que se ha asentado en Segunda aunque su actual equipo, colista, tiene bastante papeletas para el descenso.

El Cádiz CF, si sufre el trauma del descenso, tendría que acometer una remodelación de la plantilla y en ese caso estaría por la labor de contar con Lanchi, que el 30 de junio acaba su vínculo con el conjunto groguet y desde el pasado 1 de enero tiene libertad para decidir cuál será su próximo destino. El futbolista estaría por la labor de integrarse en la plantilla cadista si se dan las condiciones.

Ha habido contacto entre las partes aunque no hay nada firmado. Todo está a expensas de la división en la que juegue el cuadro andaluz, aunque cabe la posibilidad de que si el Cádiz CF se queda en Primera acabe fichando y salga cedido.

En el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla ven a Lanchi como un jugador que encajaría en el perfil en el supuesto de tener que militar en Segunda: joven, con una buena proyección, capacitado para la categoría y gaditano. Y además pertenece a una agencia de representación con la que suele trabajar el Cádiz CF: You First.