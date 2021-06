El Cádiz CF frena una salida

El mercado de pretemporada lleva un ritmo demasiado cansino del que tampoco se escapa el Cádiz CF, que por ahora sus operaciones se limitan al balompié extranjero con los fichajes del armenio Varazdat Haroyan y el chileno Tomás Alarcón. Lo demás está demasiado parado aunque algo se gestiona. Por el momento desde el club que preside Manuel Vizcaíno se cuida para que no salgan jugadores con los que se cuenta.

Un caso que está haciendo ruido en las últimas horas es el de Iván Alejo, por el que suspira el Osasuna. Desde Pamplona contemplan la cesión del extremo para que sea rojillo el próximo curso, si bien el Cádiz CF ni siquiera se plantea esa posibilidad. Una manera, al menos inicial, de descartar la marcha del vallisoletano.

El conjunto navarro trata de potenciar los extremos con un futbolista de las características del cadista, que no es titular a las órdenes de Álvaro Cervera aunque su protagonismo ha sido importante partiendo en infinidad de ocasiones desde el banquillo. Desde el Cádiz CF, la puerta permanece cerrada a cal y canto en el caso de este jugador, aunque queda mucho mercado por delante.

Desde el Osasuna sólo se contempla una operación sin traspaso, es decir con una cesión que finalice al acabar la campaña 2021-22. Pero tampoco eso convence al Cádiz CF para cambiar de opinión con un jugador del que se hizo con su propiedad tras una primera cesión por parte del Getafe.

Y es curiosa la negativa de ahora cuando en el pasado mercado de invierno Iván Alejo estuvo a punto de recalar en el Dinamo de Zagreb, con el que tenía cerrado un acuerdo verbal. Sin embargo, en las horas siguientes tanto el extremo como su representante, Juanma López, dieron marcha atrás y descartaron la salida al conjunto croata.

Iván Alejo habló al terminar la temporada del Cádiz CF que finalizó tras certificar la permanencia un año más en la máxima categoría del fútbol nacional. Lo hizo desde la alegría por el enorme logro y con cierta carencia por haber necesitado más en lo personal.

Iván Alejo comenzó su balance del pasado curso destacando que "ha sido un año muy positivo"." Conseguir la permanencia a falta de tres jornadas es un mérito de un valor incalculable por la dificultad que tiene la Primera División", declaraba antes de agregar que "hay que valorar que ha sido sin público". "Solo hay palabras de elogio para el equipo y para la gente que nos ha estado apoyando".

Se refirió a dos momentos del equipo dentro del curso liguero dividiéndolo entre el mejor y el peor. "Me quedo con ese momento en el que conseguimos la permanencia en Granada, fue un día de alegría, y el peor momento diría que fue la mala racha en la segunda vuelta. Le dimos la vuelta a la situación y conseguimos seguir en LaLiga Santander".

Sin embargo, cuando recordaba su papel dentro del equipo, las conclusiones resultaban menos favorables. "Igual no he jugado lo que todo jugador desea jugar, pero en los últimos partidos he tenido la oportunidad de jugar". En la misma línea añadió que "estoy satisfecho por mi final de temporada. He intentado aportar siempre. Para mí es una temporada muy positiva".

El extremo del Cádiz CF cerró la temporada 2020-21 con la participación en 24 encuentros (907 minutos) entre Liga y Copa del Rey, anotando un gol frente al Granada. En la banda derecha ha tenido por delante en muchas ocasiones a Salvi Sánchez, su principal competidor en ese lado.