El Cádiz CF, al límite: las dos finales que deciden su futuro en la Liga

El Cádiz CF sigue apurando sus opciones en su constante pelea a la desesperada por la permanencia. El objetivo se vuelve más complicado con el paso de las semanas porque cada vez son menos los rivales directos que están al alcance del conjunto amarillo.

La mala temporada del Cádiz CF le conduce directamente a Segunda División salvo que sea capaz de reaccionar de inmediato. Ubicado en la 19ª posición con sólo 19 puntos de los 72 disputados, está a un pequeño paso de quedarse descolgado de manera definitiva si no reacciona a base de triunfos. Ganar es un asunto de máxima urgencia para mantener la esperanza.

Los tres recién ascendidos, Rayo Vallecano, Espanyol y Mallorca, hacen sus deberes y se colocan muy lejos de los gaditanos. Los madrileños, en la 11ª plaza con 31 puntos. Los periquitos, en la 13ª con 28. Los bermellones, en la 15ª con 26.

Son otros los rivales directos a estas alturas de la competición, con 14 capítulos aún por delante y sin el más mínimo margen de error para los de Sergio González. Con el Levante desahuciado (colista con 11 puntos), los amarillos pelean con otros tres conjuntos para esquivar los otros dos billetes a la categoría de plata. La situación es muy delicada.

El Deportivo Alavés habita en el 18º puesto con 20 puntos y el equipo que abre la ventana de la salvación es el Granada (17º) con 24, cinco más que los gaditanos. El Getafe reside en el 16º escalón con 25. El Elche (14º) y el Mallorca (15º) quedan lejos del Cádiz CF con 26.

El calendario vuelve a ser caprichoso. Los dos próximos partidos del Cádiz CF son precisamente contra los dos equipos que están fuera del descenso y tiene más a tiro en la dura contienda por la salvación. Dos auténticas finales a vida o muerte en el caso de los amarillos. Vencer es mantener las opciones. Perder supone certificar la caída al abismo.

El sábado 19 de febrero, en la 25ª jornada, el Cádiz CF recibe al Getafe en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) y el lunes 28 visita al Granada (26º episodio).

No hay otra solución que la victoria para tomar aire y acercarse a los que marcan la frontera de la continuidad en la élite. El Cádiz CF está al límite y ya no puede fallar más. El equipo ha experimentado una mejoría en el juego con el nuevo entrenador pero no termina de dar el impulso que necesita. Aún está a tiempo.