El Cádiz CF gana capacidad pulmonar con la vuelta de dos jugadores

El Cádiz CF fue capaz de arañar un puntazo en el Estadio de la Cerámica con dos bajas muy importantes en un equipo con carencias en muchas áreas. Mauricio Pellegrino hizo frente a su segundo examen con problemas serios en el centro de la defensa y el centro del campo no sólo por la reducción de efectivos, sino por quiénes eran esos efectivos.

El regreso de la competición y la vuelta al templo del cadismo debe traer las dos buenas noticias de que Fali y Rubén Alcaraz se calcen las botas para estar en el derbi andaluz. Viene el Betis con bajas y muchas dudas, pero no deja de ser un Betis que está aún en competición europea y metido en la pelea de las posiciones que autorizan a jugar la próxima campaña en el viejo continente.

La pareja de centrales en Villarreal estuvo compuesta por Víctor Chust y Jorge Meré. El primero de ellos pudo hacer uno de sus mejores partidos de esta campaña, dentro de lo poco que ha jugado debido a las lesiones. El asturiano, por su parte, cumplió con creces para las dudas que genera su estado físico y estuvo a un nivel óptimo. No obstante, no es una locura dar por hecho que Fali regresará al once y que su acompañante en el centro de la zaga será Chust.

De esta manera Meré, Momo Mbaye y el recién llegado Aiham Ousou estarían esperando su oportunidad sin quedar claro si los tres estarán en la convocatoria.

En el centro del campo sucede una situación muy parecida por el papel de Rubén Alcaraz. El catalán se ha ido haciendo fuerte dentro del discutible nivel general del equipo esta temporada, y se acusa su ausencia por el trabajo defensivo y ofensivo que aporta en el césped y la personalidad de echarse el equipo a la espalda. Todo ello sin olvidar que puede ser una opción en las jugadas a balón parado porque, aunque los datos recientes reflejan lo contrario, cuenta con muy buen golpeo de balón.

Con la vuelta de Alcaraz, la cuestión es ver la decisión que adopta el entrenador del Cádiz CF, ya que si mantiene el dibujo actual jugarían dos pivotes. En La Cerámica ese papel lo asumieron Gonzalo Escalante y Álex Fernández; el tema es ver cómo se le hace hueco a Alcaraz. De entrada, Álex tiene más papeletas para dejar esa demarcación, si bien la última decisión la tiene el técnico.

El del Betis se presenta como un duelo de oficio, empuje y agresividad bien entendida para capturar los puntos. Al Cádiz CF le toca ganar sí o sí por el drama de llevar casi cinco meses y medio sin acabar un encuentro celebrando algo.

Fali y Alcaraz son, a priori, argumentos que ayudan a pensar en una mayor fortaleza en las filas amarillas, un aporte de oxígeno en la defensa y el centro del campo de dos pulmones que están entre los jugadores con más minutos de juego en la presente temporada.