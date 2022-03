Cádiz CF: Mujer, tuya es la palabra

La sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) se quedó pequeña para uno de los platos fuertes del Día Internacional de la Mujer, una mesa redonda que ha tenido una gran acogida entre representantes institucionales, asociaciones con convenios de colaboración con la entidad, personal del club y público de la calle. El acto estaba organizado por la Fundación Cádiz CF.

El presidente de la Fundación, Martín José García Marichal, quien acompañado por el gerente de la misma, Pepe Mata, fue el encargado de la inauguración de la mesa redonda. Fue la consejera del Cádiz CF Montserrat Medina, implicada en todas las actividades organizadas durante esta semana para dar visibilidad a la mujer trabajadora, la que presentó a las ponentes dándoles el turno de palabra para dar inicio al debate sobre 'el papel de la mujer en el tercer sector'. Las mismas fueron Rosario García, presidenta de Cruz Roja Cádiz; Isabel Gomis, presidenta del Banco de Alimentos en Cádiz; y María Rosa, presidenta del programa 'Recaída 0' de la Universidad de Cádiz.

Rosario García fue la encargada de abrir el debate. La presidenta de la institución humanitaria, a través de datos y estadísticas en este sector, ha visibilizado que "la presencia de la mujer en altos mandos donde se toman las decisiones más importantes van disminuyendo". "La mujer tiene un papel protagonista en dos sentidos. En primer lugar, la pobreza tiene nombre de mujer; y por otro lado, las mujeres han sido mayoría en la pérdida de puestos de trabajo respecto a los hombres en tiempos de pandemia. Incluso se han visto menos beneficiarias por las ayudas de los EREs".

García, antes de dar la palabra a Isabel Gomís, recalcaba que "la mujer representa a la mitad de la humanidad y nos queda mucho camino por recorrer". La presidenta del Banco de Alimentos en Cádiz abrió su ponencia manifestando que "soy una de las pocas mujeres de la asamblea que conforma esta Asociación". "Desde las entidades, es desde donde se debe iniciar la igualdad. Por supuesto, todos debemos venir educados desde casa".

Gomis hizo gran hincapié en que "no hay igualdad física porque todos los seres humanos somos diferentes pero, sí tiene que existir igualdad social". "Debemos promover acciones para formar a la gente en el contexto de que se pueden evitar este tipo de cosas, evitar crear estor prejuicios en la sociedad".

Por su parte, María Rosa explicaba de qué trata el programa 'Recaída 0' y se presentaba así. "Ser científica en el día de hoy requiere de muchas cualidades. Lo más destacable es tener vocación y el querer hacer el bien común en la sociedad. La unión hace la fuerza. Me he encontrado piedras y baches en el camino, y lo que estoy consiguiendo, no debe ser un logro solo por el hecho de ser mujer, sino por todo el recorrido trazado, trabajo y esfuerzo conseguido".

Tras la ponencia de las tres figuras representativas en el tercer sector se abrió un debate con la participación del público donde se tocaron temas como el papel de la mujer en la actual invasión de Rusia a Ucrania, rectificar avance por evolución en cuanto a la mujer en la sociedad global, la preocupación entre los más jóvenes por clasificar qué es lo que separa a chicos y chicas de distinto género y, las barreras autoimpuestas por las propias mujeres en el modelo de vida.