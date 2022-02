El árbitro que machacó al Cádiz CF en Mallorca, premiado con el derbi sevillano

El Cádiz CF trata de conseguir la permanencia en Primera División pese a que de momento no le da para salir de la zona de descenso.

El conjunto amarillo está haciendo una mala temporada en líneas generales. Lleva sólo 20 puntos de los 75 que ha disputado. Es una cifra muy baja a estas alturas del campeonato, aunque aún está a tiempo de salir a flote si reacciona de inmediato.

El equipo ofrece mejores sensaciones en el juego desde la llegada al banquillo de Sergio González, pero no termina de dar el salto en forma de resultados.

Los amarillos se topan con un obstáculo añadido. Los arbitrajes frenan su progresión hasta tal extremo que ahora mismo podrían estar fuera de la zona de descenso. Si no le hubiesen impedido la victoria en el terreno del Mallorca, a día de hoy ocuparía la 17ª posición con 23 puntos y estaría en una situación más desahogada en su lucha por el objetivo.

Carlos del Cerro Grande forma parte de la historia oscura contra el Cádiz CF. Señaló dos penaltis que fueron los que tumbaron a los amarillos en Son Moix. Del 0-1 se pasó al 2-1 definitivo con dos penas máximas que no lo fueron. Un escándalo sin precedentes que han condicionado el desarrollo de la competición.

El Cádiz CF, a través de su presidente, Manuel Vizcaíno, pidió respeto para el club y solicitó a su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que arregle el VAR.

La respuesta de la RFEF y el Comité Técnico de Árbitros no se hizo esperar. No con palabras, sino con hechos. El colegiado Javier Alberola Rojas fue designado para dirigir el encuentro ante el Getafe. El peor árbitro posible para el Cádiz CF que suele salir perjudicado con Alberola. Fue él el que no pitó el clarísimo penalti sobre Alberto Perea la pasada temporada. Es sólo un ejemplo.

El responsable del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, pedía hace unos días respeto para el colectivo arbitral sin tener en cuenta la falta de respeto que han tenido con el Cádiz CF y su afición. Primero, con Alberola Rojas. Segundo, con el nulo efecto que ha tenido la desastrosa actuación de Del Cerro Grande en Mallorca.

Y es que, después de perjudicar gravemente al Cádiz CF, Del Cerro Grande recibió el encargo de dirigir el partido entre el Valencia y el Barcelona, y ahora ha sido elegido para arbitrar el derbi entre el Sevilla y el Betis de la 26ª jornada, el encuentro más atractivo para un colegiado.

Del Cerro Grande machacó al Cádiz CF y como recompensa recibe partidos de máximo interés. Lejos de sufrir un castigo por su nefasta actuación, es premiado con esos encuentros, como si nada hubiese sucedido en Son Moix.