En honor al Cádiz CF y a la memoria de Juan: Juman y Manzorro

Pedro Manuel Espinosa y Joaquín Hernández 'Kiki' han recogido este jueves sus premios como ganadores de la primera edición de los Premios Juan Manzorro de artículos periodísticos y Juan Martínez Neto 'Juman' de fotografía que concede el Cádiz CF.

Cabe recordar que el Premio Juan Manzorro recayó en el artículo titulado 'Y el rey Pelé pisó el sagrado suelo del estadio Carranza', escrito por el periodista Pedro M. Espinosa, redactor jefe de Diario de Cádiz y publicado por este medio el 31 de diciembre de 2022.

El Premio Juman, por su parte, fue para la fotografía 'Marea amarilla', realizada por el fotógrafo Joaquín Hernández 'Kiki', con más de 40 años a su espalda en la redacción de Diario de Cádiz, en los alrededores del estadio Nuevo Mirandilla antes de la celebración del encuentro entre el Cádiz CF y el Celta en la pasada temporada de LaLiga y que se muestra a continuación de este texto.

Estos premios han sido entregados este jueves en el antepalco del estadio Nuevo Mirandilla, en un acto que ha presidido el presidente cadista, Manuel Vizcaíno, en el que Pepe Mata leyó el acta del jurado que concedió los galardones, y en el que estuvieron familiares de Juman y de Juan Manzorro.

Pedro Manuel Espinosa fue el primero en tomar la palabra tras recibir el galardón. "Para mí es un honor recibir este premio porque siempre es bonito que te den un premio, pero cuando el premio en cuestión lleva el nombre de tu amigo Juan Manzorro..., pues me puso los vellos de punta. No soy yo mucho de presentarme a premios porque tengo mal perder y no me gusta perder. Esta vez lo hice y tuve la fortuna de ganar. Juan Manzorro nos enseñó a todos que se puede ser un gran periodista sin tener que hacer daño. Juan nos enseñó muchas cosas y era muy de Cádiz. Por eso entiendo que el Cádiz ha acertado plenamente poniendo el premio a su nombre".

Por su parte, Kiki recordaba sus inicios con Juman, "cuando en un partido del Cádiz, en el Trofeo Carranza, me conoció Juan". "Era 1980 y empezaba a trabajar para Diario de Cádiz. Juan me enseñó mucho y yo fui de la mano de Juan aunque él no lo supiera. El Diario nos mandaba a dos gráficos a los actos más importantes y yo siempre estaba con Juan". "Hay un paralelismo entre Juman y Juan Manzorro por esa extraordinaria parte humana de ambos", añadiendo que "me alegra mucho que se dé un premio a los fotógrafos de prensa, que hacen una gran labor estando cuando llueve, cuando hace sol y cuando reciben insultos como sucede ahora".

Vizcaíno cerró el acto con las siguientes palabras: "Sabéis de la obsesión que hemos tenido desde que llegamos de homenajear a todo el entorno del Cádiz Club de Fútbol, fuera quien fuera. Lo hicimos con los directivos, con afición, jugadores... y quedaban los periodistas. Después de 21 años sigo sin entenderos y la soberbia me puede a la hora de valorar vuestro trabajo. Sigo llevando muy mal la crítica personal injustificada; seguramente el que la haga, la hace con su profesionalidad. Sois una profesión maltratada y poco valorada empezando por nosotros los directivos. En este acto, quiero animaros a todos, del signo que sean, más o menos amigos, más a menos amables, a que habléis del Cádiz. Aquí en los premios tienen la directriz que sea al trabajo periodístico, no al trabajo amable. Alguna vez premiaremos artículos que sean críticos, pues la crítica te hace crecer".