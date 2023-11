Historias en amarillo: logros, penurias y anécdotas de un equipo singular

113 años de historia dan para mucho. Para un libro, por ejemplo. Para recoger en el mismo lo acontecido en un club tan singular como es el Cádiz Club de Fútbol. Y ha sido Pedro Manuel Espinosa (Cádiz, 1970) -aquel niño que imitaba en la plaza de Mina con una pelota de plástico, en eternos partidos de farola a farola, lo que veía en el Carranza cada vez que su padre le llevaba de la mano- quien ha dado forma a logros, penurias y anécdotas del equipo amarillo desde sus orígenes, años antes de su fundación oficial en 1910 con los primeros movimientos futboleros en la ciudad, hasta la última temporada 2022-2023. ‘Eso no estaba en mi libro del Cádiz C.F.’, de la editorial Almuzara, ha visto la luz esta semana para deleite de la afición más sufrida del planeta y para quienes, sin ser cadistas, respetan y admiran el azul y el amarillo.

“Me enfrenté a lo desconocido: escribir un libro”, dice Espinosa ante el reto. “Quería que tuviese capítulos cortos para no aburrir, similar al ‘Fútbol a sol y sombra’ de Eduardo Galeano. Es un libro que sigue un orden cronológico pero que se puede abrir por donde uno quiera”, advierte. Es el cuarto libro de esta editorial en torno a un equipo después de hacerlo con el F.C. Barcelona, el Athletic de Bilbao y Real Madrid. Precisamente los únicos tres equipos que nunca han descendido a 2º División.

Cadista y periodista. Condiciones más que suficientes para relatar historias sobre el Cádiz, aprovechando su experiencia, mucha, en redacciones de Deportes en El Periódico de la Bahía, Cádiz Información, La Voz y Diario de Cádiz, periódico este último donde actualmente desempeña el cargo de redactor jefe de la sección de Provincia. “He disfrutado escribiendo el libro y me ha hecho más cadista si cabe. Si te sientas una mañana con Carmelo y te cuenta anécdotas de la convivencia de ese vestuario del Cádiz de los milagros en los 80 y principio de los 90, entiendes lo que ha sido el Cádiz, además de entender cómo ha cambiado el fútbol. Esos jugadores se siguen teniendo mucho cariño porque eran como una familia”, señala.

Tiempos en los que “había mucha cercanía. Era un fútbol que no es el de ahora. Existía contacto diario con entrenadores y futbolistas, en una época en la que el equipo solo entrenaba en el Carranza”, explica recordando aquellos tiempos cuando cubría la actualidad amarilla. De ahí que en este libro haya capítulos “vividos en primera persona, con un toque personal”. Dice Espinosa que “a los cadistas veteranos les pueden sonar muchas cosas, pero hay aportaciones personales y testimonios de grandes leyendas del cadismo. No pretende ser un libro sobre la historia del Cádiz, que ya está hecho y muy bien, por cierto, es un libro más literario y personal. Y no solo es un libro sobre el Cádiz, es de fútbol en general”.

Asegura que “como cadista” hay capítulos que no le hubiese gustado escribir. Como el que trata el encierro de la plantilla ante los impagos (recuerda al portero Armando encerrado con su hijo Alain) en 2001 o el de los jugadores en el bar La Escalerilla esperando en 1995 “un fax salvador que de no llegar hubiera supuesto la desaparición del club, en el momento más crítico de su historia”.

Hay lugar para el anecdotario. Como el puñetazo de un jugador amarillo, Constancio, a un árbitro en 1944, rompiéndole los dientes. “Lo curioso es que luego este futbolista se hizo dentista”, apunta. O el capítulo dedicado al partido del Cádiz contra una escuadra nazi en 1939, tres meses después de acabar la Guerra Civil, anunciado en un llamativo cartel ilustrado con la esvástica. “Esos mismos jugadores-soldados estuvieron a los pocos días pegando tiros en Polonia”, cuenta Espinosa. Público y jugadores brazo en alto. “Imagino una escena similar a la de la película ‘Evasión o victoria’. Y el Cádiz le ganó 5-1 a futbolistas profesionales de la Bundesliga”, relata.

En ‘Eso no estaba en mi libro del Cádiz C.F.’ no faltan la compra del club por Jesús Gil, el 4-0 al Barcelona, el nacimiento del Trofeo Carranza, el Cádiz matagigantes de la temporada 81-82 o la promoción contra el Málaga. Hay capítulos de acontecimientos y otros sobre protagonistas de la historia del Cádiz, como el de ‘Linares, no te vayas el Milan’, el ascenso en Chapín contado por Oli o el dedicado al jugador que más veces ha vestido la casaca amarilla: Raúl López. Y de Mágico González, claro está, desmitificando algunas de sus leyendas fuera del verde, “tantas veces repetidas que se dan por ciertas”, como su amistad con Camarón de la Isla, nunca demostrada. Por cierto, este capítulo que habla de dos genios tiene el más que acertado título de ‘La leyenda del tiempo’.

Las historias cadistas de Espinosa se adoban con fotografías del archivo de Diario de Cádiz. Aparece Leo Messi leyendo el Diario en la concentración del Barcelona para el Trofeo Carranza del verano de 2005, cuando estuvo cerca de ser cedido al Cádiz, o Kiko Narváez firmando autógrafos con el uniforme de marinero mientras hacía la mili.

El libro, con una edición “muy cuidada”, ya está a la venta en todas las librerías, en la web de la editorial y en Amazon. Está prologado por los periodistas Alfredo Relaño y José Joaquín León y se va a presentar en el antepalco del estadio Nuevo Mirandilla el 23 de noviembre a las 19.30 horas.