Cádiz CF: Desconfianza total de Sergio al analizar al Eche

Rueda de prensa de Sergio González a dos días del encuentro contra el Elche en el Nuevo Mirandilla. El entrenador del Cádiz CF atendió a los medios en la sala de prensa del escenario del choque de este lunes (21:00 horas).

La resaca por el triunfo en Valencia: "Muy contentos porque tuvimos a capacidad de rehacernos de la segunda parte del Almería, que nos dejó un mal sabor de boca. Fue un potencial importante el que se demostró en Valencia. Un golpe importante de confianza, pero lo único que hemos hecho es asomar la cabecita. Pero no por hacer ese partido bien, este que viene se va a ganar solo. La semana es distinta con una victoria y todo lo vemos mejor, y eso los agradecemos los equipos que ganamos pocos partidos".

Huye de confianzas pensando en el Elche como último clasificado. "Sería un error con mayúscula pensar que será un partido asequible. El Elche ha podido ganar perfectamente los dos últimos partidos. Muchos de sus futbolistas este verano han sonado para reforzar otros equipos con mayor proyección. No han conseguido el resultado que les haga despertar. Debemos saber todos que será muy complicado. Y a partir de ahí ser atrevidos".

Profundizando un poco más en el conjunto ilicitano, el técnico del Cádiz CF indicaba que "ha cambiado la estructura". "Tiene equilibrio en sus dos pivotes. Un equipo que llega mucho por fuera y con mucho físico. Está bien estructurado y nos va a hacer correr mucho. Debemos tener mucha comunicación y estar concentrados. Tienen bien trabajada la línea de cinco atrás y es lo que le ha dado resultado a este entrenador en otros equipos. Luego se verá si juega con un punta y un mediapunta, o un punta y dos mediapuntas. Esperemos que no nos merme para ir a por el partido".

La situación de un Elche que, camino de acabar la primera vuelta, no sabe lo que es ganar. "El fútbol es tan complicado que después de tantas jornadas no ha logrado una victoria. Debemos llevar la mentalidad de que será un partido muy complicado. El año pasado lograron una salvación holgada y este año, por lo que sea, no llegan los resultados. Esperemos que no sea aquí y que tengamos la capacidad de ser un equipo con mayúscula".

Palabras a la afición ante un encuentro trampa. "Mando un mensaje claro de que es un partido en casa, donde debemos estar más cerca de ganar. Un rival que pelea tu objetivo y debemos tener argumentos para ganarlo. Pero que no nos quedemos con lo de los cuatro puntos; es un equipo de Primera con jugadores de Primera. Debemos saber que será un partido importante y difícil", recalcaba Sergio González.