Lo que opina Sergio González sobre Loren

El entrenador del Cádiz CF aguarda a que se produzcan noticias en el club en cuanto a la llegada de una pieza para el ataque, donde hay una vacante después de la salida de Lucas Pérez. La lista de nombres es cada vez mayor porque alimenta los ofrecimientos la salida de Lucas al Deportivo.

Sergio González ha hablado, hasta donde ha podido y ha querido, de la situación que tiene a la espera de ese jugador de ataque. "Un '9' tiene que venir sí o sí por la marcha de Lucas Pérez", advierte con enorme contundencia y así lo expresó en los micrófonos de 'El Pelotazo', de Canal Sur Radio.

El técnico del Cádiz CF trata de ser prudente ante las cuestiones habituales del mercado de fichajes, como es ahora el caso el de invierno, y dejó algún dato sobre el perfil de ariete que le gustaría ver de amarillo. "Buscamos un delantero que nos dé mucho aire cuando tengamos el balón en fase defensiva, que pueda descargarnos con su trabajo y tenga relación con el gol. Un estilo Jaime Mata (Getafe), al que tuve en el Valladolid, o Kike García (Osasuna). Por poner nombre o etiqueta. Digo esos nombres con el total respeto a los clubes en los que juegan", advertía ante cualquier corriente que generen estos nombres.

Hay más opciones en el mercado, algunas muy de moda como el caso de Loren Morón, quien en la noche del jueves se salió con un golazo en la semifinal de la Supercopa de España. Tiene ofertas de Primera y de Segunda A. Sergio González afronta la aparición de este nombre con reservas para no dar pistas. "Me acojo a la quinta enmienda con Loren. No puedo entrar en nombres sí o nombres no".

Bajo este escenario, el entrenador del Cádiz CF sabe que los responsables de la entidad dentro de la dirección deportiva están "estudiando el mercado para estar abierto a las diferentes situaciones". Todo ello con la intención de que ese referente para la delantera "venga lo antes posible, pero sin precipitaciones". "El que venga, que mejore".