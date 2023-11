Cádiz CF: Contreras vuelve a la carga con el aforo del campo

Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, realiza una valoración del club desde el ámbito deportivo, económico e institucional, además de opinar del presente y del futuro. Un análisis profundo desde su papel como una de las patas del proyecto.

El presente, lo más cercano lo marca la próxima jornada. "La primera sensación que tengo cuando piensas en el choque de este fin de semana es que competimos ante los mejores y que el Real Madrid viene a un campo muy complicado para cualquier rival. Tenemos que felicitarnos porque el Cádiz sigue en la élite", apuntaba a los micrófonos de Cope Cádiz.

Este encuentro asegura el lleno y abre el debate de siempre en cuanto al aforo del estadio que utiliza el Cádiz CF. "Queda claro que el desborde es absoluto, tenemos el estadio copado y no hay duda que podríamos llenar un estadio más grande. Hay muchos cadistas que no tienen la posibilidad de venir a ver su equipo, ya no solo contra el Real Madrid, sino cualquier fin de semana".

Contreras recuerda la apuesta por mantener el campo en la capital. "El estadio se ha quedado pequeño, es una realidad, y volvemos al tema de siempre, nosotros vamos a jugar en Cádiz y si tenemos alguna alternativa en la ciudad la encontraremos y sino seguiremos como estamos".

Lo más presente es lo deportivo, el Real Madrid y las opciones que tiene el Cádiz CF de dar la sorpresa el próximo domingo (18:30 horas). "Somos un equipo fuerte en casa aunque es cierto que llevamos semanas sin competir. Todos los rivales sean grandes o chicos ya no vienen a nuestro estadio con la seguridad de que pueden ganar, vienen entendiendo que tienen trabajar mucho para sacar adelante el partido. El equipo necesita ganar pero estamos en nuestra pelea y no le vamos a regalar nada al Real Madrid. Tenemos que ser competitivos siempre".