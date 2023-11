Cádiz CF - Real Madrid: la historia es blanca

La historia de los duelos entre el Cádiz CF y el Real Madrid corre muy a favor del conjunto blanco 46 años después de la primera vez que ambos equipos se cruzaron en Primera División. Fue en diciembre de 1977 y el equipo madridista dobló las rodillas en el viejo Ramón de Carranza (1-0), gracias al gol de Paco Baena. Pero la historia, la balanza, cae de manera clara hacia el lado del grande, el equipo más laureado en Europa.

La diferencia entre ambos conjuntos es evidente. El gigante blanco es muy superior y parte como favorito, pero el encuentro reúne una serie de condicionantes que puede equilibrar la situación. Por ejemplo, el Cádiz CF necesita la victoria de manera urgente por la mala espiral que acumula ante un rival que, castigado por las lesiones, tendrá en el césped a muy buenos jugadores aunque no todos serán sus mejores elementos. El partido será el próximo domingo, 26 de noviembre, a las 18:30 horas.

Cuando llegan estos encuentros, al Cádiz CF no le queda otra que crecerse y recurrir a la épica para conquistar puntos con los que no se cuentan al arranque de una campaña. Para quedarse en la élite también hay que pelear los partidos contra el adversario más fuerte que en muchas ocasiones gobierna el campeonato con mano de hierro.

La historia demuestra que el Cádiz CF puede lograr el triunfo. ¿Por qué no? Ya lo consiguió otras veces en casa con el inestimable apoyo de la hinchada. No son demasiadas las victorias como local del cuadro gaditano sobre los merengues, pero son el reflejo de que no hay nada imposible.

De los 20 duelos entre el cuadro amarillo y el Real Madrid desarrollados en territorio gaditano desde hace 46 años, tres se saldaron con triunfo de los anfitriones: 1-0 en la temporada 1977/78 (gol de Paco Baena) la primera vez que se enfrentaron en el estreno del Cádiz CF en la máxima categoría; de nuevo 1-0 en la campaña 1981/82 (tanto de Mané); y el mismo resultado en la 1990/91 (gol de Jose González). El último éxito de los amarillos en su hogar ante el trasatlántico blanco se remonta hace más de tres décadas en el tiempo.

Los antecedentes reflejan la importancia de ponerse por delante en el marcador para tener opciones de ganar. Cuando el que se adelantó fue el Real Madrid, el Cádiz CF no pudo darle la vuelta a la tortilla.

Seis empates y once derrotas completan los precedentes. El balance de goles es claramente desfavorable a los gaditanos: once anotados y 30 en contra. La derrota más dolorosa la sufrió el Cádiz CF de la 1987/88, que entrenaba Víctor Espárrago y que fue aplastado por los blancos por un claro 0-4.

La referencia del resultado más reciente, la del pasado curso 2022/23, no es la mejor para los amarillos, que cayeron 0-2 ante un rival que fue muy superior.

Antecedentes de los partidos Cádiz CF-Real Madrid

1977/78: 1-0

1981/82: 1-0

1982/83: 0-0 (Copa del Rey)

1983/84: 2-3

1985/86: 1-3

1986/87: 0-0

1986/87: 0-0 (Copa del Rey)

1987/88: 0-4

1987/88: 1-1 (Copa del Rey)

1988/89: 0-2

1989/90: 0-1 (Copa del Rey)

1989/90: 0-3

1990/91: 1-0

1991/92: 0-1

1992/93: 1-1

2005/06: 1-2

2015/16: 1-3 (Copa del Rey, con el Real Madrid descalificado por alineación indebida de Cheryshev)

2020/21: 0-3

2021/22: 1-1

2022/23: 0-2