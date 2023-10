Cádiz CF: El guiño que lanza Chris Ramos a la selección española

Chris Ramos sigue en silencio sumando y aportando en la actual temporada del Cádiz CF. A pesar de la alta competencia en ataque y de que, a priori, el gaditano podía partir con menos opciones, la realidad es que se está asentando como uno de los fijos en la delantera. Sergio González no tiene dudas con él; juegan Chris y otro compañero de corte ofensivo.

Cuando recaló en el equipo de su tierra en el mercado de invierno de la pasada temporada, procedente del Lugo, la apuesta del retorno de este canterano sembraba dudas por lo que suponía jugar en la máxima categoría. Pero Chris Ramos agachó la cabeza y apretó los dientes desde un primer momento. En la segunda mitad del curso pasado le costó conseguir un hueco en el equipo, pero acabó haciendo ruido. Participó en 15 encuentros, siendo titular en siete de ellos y anotando un gol, en el triunfo 0-2 en el campo del Betis.

Esta campaña la historia es, hasta el momento, muy diferente y le sonríe su papel. Ha jugado todos los partidos (ocho), siendo titular en siete y firmando dos goles. Con 684 minutos, es el sexto integrante de la plantilla del Cádiz CF que tiene una mayor participación.

El jugador vive el presente con el deseo de que mejoren las cosas en lo colectivo, después de cinco jornadas sin ganar en las que el equipo amarillo ha sumado sólo dos puntos, pero sabe que su trayectoria no deja a nadie indiferente. Recientemente comentaba Quique Cárcel, director deportivo del Girona, que hace dos veranos miraron la opción de Chris Ramos de manera muy seria. No sólo el conjunto catalán marcó su nombre en rojo.

El atacante cadista sabe que el foco está sobre él, si bien no le asusta ni le intimida, tal y como expuso en el programa Gol a Gol, de Canal Sur. "No soy una persona a la que le gusta pensar mucho en el futuro, pero es verdad que en el Cádiz soy muy feliz, es el equipo de mi vida y no me disgustaría estar toda la vida aquí", apuntaba el futbolista desde el convencimiento de estar en el lugar que desea.

El trabajo sobre el verde como jugador del Cádiz CF está siendo destacado. Su físico, trabajo esfuerzo, verticalidad para tener llegada y el gol parece que están de su lado. Todo eso con 26 años no pasa desapercibido y los sueños van y vienen ahora que Luis de la Fuente, seleccionador español, ha dado a conocer una nueva convocatoria. ¿Existen opciones para que el cadista pudiera recibir la llamada del combinado nacional. "Soy una persona que creo mucho en mí y en mi trabajo y..., ¿por qué no? Obviamente son palabras mayores, pero estoy haciendo una buena temporada y no me pongo techo ni límites", afirmaba sin temblarle la voz el jugador de moda en el Cádiz CF, el que retornó en enero con el deseo de acabar aquello que empezó siendo niño y que tuvo que aparcar para triunfar lejos de su tierra. Sólo así pudo volver por la puerta principal.