Un premio para uno de los grandes del Cádiz CF

El Palacio Municipal Castillo de Luna de Rota acogió, en las últimas horas del pasado martes, el acto de entrega a Conan Ledesma del XXI Trofeo Camaleón, organizado por la Peña 'El Camaleón', originaria de la localidad de la Villa. El evento, conducido por el presentador de 7TV Juan Montes, se inició con un sentido minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ocurrido en la capital gaditana el día anterior.

Posteriormente, Montes recordó el prestigio y tradición del premio de la peña roteña antes de repasar la trayectoria futbolística del homenajeado, un Conan Ledesma que estuvo acompañado, en todo momento, por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno; el vicepresidente, Rafael Contreras; y el gerente de Cádiz CF Fundación y adjunto a la presidencia, Pepe Mata. Además, el capitán de la primera plantilla, José Mari, también asistió al acto, que presenciaron, también, numerosos miembros de la propia peña.

El presidente de la Peña 'El Camaleón', Miguel Ángel García, tomó la palabra acto seguido para, tras agradecer la asistencia a la entrega del XXI Trofeo Camaleón, destacar que "las actuaciones de Conan en su participación en el equipo le ha hecho merecedor de un trofeo que han ganado porteros tan importantes en el Cádiz CF como Cifuentes, Aulestia o Armando". "Con el trofeo simbolizamos los valores de la Peña, que son el hacer cadismo desde este rincón de la Villa", manifestó justo antes de añadir que "el trabajo del Cádiz por hacer provincia lo abrazamos y lo difundimos aquí de muy buenas maneras".

El propio portero amarillo, Ledesma, habló con el trofeo en la mano para agradecer su entrega y recordar que, si bien ha recibido "varios esta temporada", en todos subraya que es algo "del equipo más allá de tener un buen rendimiento individual". "No habría sido posible sin mis compañeros y el club", aseguró y, justo después, explicó que "cuando jugadores, hinchada e institución vamos de la mano se consiguen cosas buenas. Es algo importante para mí, cualquiera que lo hubiera ganado habría estado bien. He notado algo en especial en este premio, y es que veo muchas familias con muchos niños, y eso me gusta mucho".

Por último, el alcalde de la ciudad, Javier Ruiz Arana, destacó el recorrido de la Peña 'El Camaleón' "por cómo desarrolla su actividad, no solo por su afición deportiva acompañando al Cádiz CF en las buenas y en las malas, sino también impulsando actividades deportivas y culturales durante todo el año". Acto seguido, felicitó a Conan Ledesma "por el reconocimiento, que es fruto del trabajo en equipo, pero también hay momentos importantes en los partidos en los que una mano salva puntos, y se agradece y es de reconocer que es un premio más que merecido". Además, felicitó al Cádiz CF, "que se está consolidando en la principal categoría del fútbol español y no es fácil. Está en una de las mejores ligas del mundo y eso hace que sea digno de que nos sintamos orgullosos de la provincia de Cádiz. Eso redunda en el bien de la provincia a nivel turístico y económico" y, por último, agradeció "la labor con el fútbol base y la cantera", recordando la gira por China "en la que ha participado gente de Rota, que también está vinculada con las categorías inferiores". "Rota seguirá estando orgullosa de su peña y del trabajo que hace el Cádiz", señaló.