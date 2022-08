Bongonda: "Vengo porque sentía que el Cádiz CF me necesitaba"

El Cádiz CF presentó el martes 30 de agosto en rueda de prensa a Theo Bongonda, una de las esperanzas para la necesaria mejoría del conjunto amarillo, que de momento sólo conoce la derrota después de tres jornadas de Liga.

El director deportivo del Cádiz CF, Jorge Cordero, presentó a Bongonda como "un extremo habilidoso en el desborde, capaz de marcar goles y la con la opción de alternar como segundo delantero. Reforzamos una posición que nos pidió el míster llega un jugador con experiencia en la Liga española" (militó en el Celta de Vigo).

La primera pregunta para el belga-congoleño fue sobre la actualidad, que pasa por la derrota ante el Athletic de Bilbao. Ocupó plaza en el banquillo pero no participó. "Los partidos y los entrenamientos son cosas diferentes. No puedo decir nada sobre el partido, tenemos que mirar adelante porque queda mucho. Creo que sólo tenemos que seguir trabajando porque no hay otro camino”, explicó el futbolista.

Necesita ritmo de competición porque no ha jugado en los últimos tres meses. "No puedo decir que esté al cien por cien porque estuve entrenando con el filial del Genk. Me siento bien, si el mister me necesita intentaré hacerlo de la mejor manera posible".

Militó en el Celta cuando era muy joven. "Cuando llegué al Celta tenía 19 años, ahora tengo 26. A nivel de las estadísticas varía todo y como persona también. Ahora soy un hombre, tengo mujer, hijos, he madurado más allá de las estadísticas", expuso el extremo.

¿Por qué se decantó por el Cádiz CF ? Su respuesta fue clara "Vengo aquí porque soy un chico que me gusta jugar en un equipo cuando siento que me necesita. El Cádiz CF sentía que me necesitaba, yo lo sentía también, y por eso vine".

Tiene ganas de estrenarse y aportar, pero es realista y quiere ir paso a paso. "Debutar en un partido sin haber jugado en tres meses es difícil. Quiero jugar todo, pero hay que ser inteligente y ser consciente de la situación. Tengo ganas de debutar".