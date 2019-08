Yann Bodiger, centrocampista del Cádiz CF, comentó después del entrenamiento del jueves que "hemos hecho una pretemporada muy buena, esperemos que sea una buena temporada. Me llevo bien con todos y estoy peleando por estar al cien por cien".

El francés ha empezado la Liga como titular y pelea por mantenerse en el once. "Es el míster quien elige, yo estoy entrenando a tope, en los partidos juego al cien por cien y luego es el entrenador quien toma las decisiones. Todos estamos trabajando muy fuerte para ser titular, pero somos un grupo y sabemos que el grupo necesita que haya cambios".

Aseguró el medio que arrancar la competición con dos victorias es importante para la confianza del equipo y de la afición. "Es importante empezar ganando para la confianza de todos y que nuestra gente pueda ver que el equipo está listo para esta temporada. Tenemos que seguir así, no vamos a ganar todo, pero tenemos que ir a ganar todo. Cuando estamos en el campo todos vamos a por todas".

"No conozco muchos campeonatos, he jugado en Primera de Francia pero solo he estado cuatro meses en Córdoba, ahora en Cádiz y la Segunda me parece muy buena. Hay jugadores con calidad, los equipos son buenos. No puedo comparar, pero me parece una buena categoría y nuestro equipo tiene nivel", explicó Bodiger al ser preguntado por el nivel de LaLiga SmartBank.