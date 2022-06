Arzamendia sobre la temporada: "No encuentro un momento malo"

Una de las incógnitas del Cádiz CF para el próximo curso 2022/23 es la continuidad o no de Santiago Arzamendia. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025, pero ha pedido salir cedido para disponer de los minutos no ha tenido en su primera campaña en el conjunto amarillo. El director deportivo, Jorge Cordero, ha dicho que ahora mismo el club no piensa en la marcha del lateral izquierdo.

El internacional paraguayo ha realizado una valoración del ejercicio 2021/22 en declaraciones a los medios oficiales de la entidad cadista.

Balance de la temporada: "Buena. Siempre estuvimos peleando el descenso, pero lo importante es que el Cádiz se salvó. Salvarte en la última jornada te da un análisis de que fue una temporada muy dura para el Cádiz".

El mejor momento: "Cuando competimos de igual a igual al Real Madrid en su casa. También cuando llegó Sergio que el Cádiz mejoró bastante tanto en el juego como en muchos aspectos".

El peor momento: "No sabría decir. Hemos sido un equipo que teníamos contra todo siempre porque éramos uno de los equipos de la zona roja, pero el equipo fue valiente y lo ha conseguido. No encuentro ningún momento malo, cuando perdíamos dos o tres partidos seguidos de mala manera, el equipo siempre salía con la cabeza bien arriba y peleando hasta el final".

Mensaje dirigido a la afición cadista: "Agradecer por el cariño, por el aguante que siempre nos hicieron, por apoyarnos en cada partido de local. El final de temporada fue una locura, ver a toda esa gente en las calles esperándonos con la misma ilusión que teníamos los jugadores. El año que viene el Cádiz va a tratar de no sufrir tanto y de pelear algo más arriba en la tabla".