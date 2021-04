Álvaro Cervera: "Nos pueden ganar, pero no regalando"

El entrenador del Cádiz se mostró muy enfadado en la sala de prensa del Ramón de Carranza no ya por la derrota sino por cómo se produjo. Álvaro Cervera apuntó a errores concretos, sobre todo en los dos primeros goles, para dar explicación a lo sucedido.

El 0-1, un fallo que costó muy caro. "El partido durante media hora más o menos estaba donde queríamos. No llegábamos pero ellos tampoco. Mucho balón por el centro, nosotros por la zona de Marcelo. Hasta que llega el minuto 29, que sacamos un córner, y del córner acabamos haciendo un penalti. Y justo después, otro fallo les permite marcar el 0-2 y se acaba el partido. A nosotros contra el Madrid, con ese resultado, la cabeza nos dice que ya es imposible".

La jugada del penalti. "No la he visto. Me dicen que es una jugada que Iza lo pisa sin querer, pero que lo pisa. Creo que el penalti debe ser una jugada decisiva, pero la ley es que si le pisa es penalti y le ha pisado. Un córner a favor no puede acabar en eso. La temporada pasada al final perdimos tres partidos por penaltis, y eso va más en la concentración".

"Estoy enfadado porque hay cosas evitables. Cada vez queda menos y no tenemos que meternos en líos sin venir a cuento"

Las tarjetas amarillas. "He visto la de Salvi y creo que es tarjeta, las demás no me he fijado. A partir del minuto 30 he estado enfadado con el partido. Es normal que el Madrid te pueda ganar, pero que te gane, no que lo pierdas tú. Los dos primeros goles no se los han fabricado ellos sino nosotros. A partir de ahí no he estado muy pendiente".

Cambios tras el descanso. "He pensado en las tarjetas, en jugadores que los veía mal, y moralmente el equipo estaba hundido y si metes a cuatro jugadores que juegan menos, pues la mentalidad de la mitad del equipo la cambias".

Fali, en el doble pivote. "Puede ser una opción porque para Valladolid tenemos las bajas de Álex y de Jonsson".

Ataque por la derecha en la primera parte. "Sabemos que Marcelo tiende a ir a la presión y había que buscarle la espalda. Era una posibilidad, que Salvi se enfrentara a Nacho".

Otro penalti no pitado a Iza. "No lo sé. Sigo pensando que hay cosas que forman parte del juego y las tienes que mirar. He visto cosas que me cuesta verlas en mi equipo, las cosas que se deben y no deben hacer. Contra el Real Madrid, que das por perdido el partido, a mí me cuesta ver esos dos primeros goles porque llevo mucho tiempo trabajando para que no ocurra. Por estas cosas tomo decisiones. Quiero que los rivales me ganen el partido, no que regalemos. Hemos regalado demasiado a un equipo como el Madrid, que con poco te va a ganar".

Enfadado por caer por errores propios. "El Madrid te puede ganar, son mejores y ya está, pero no ha sido así. Y en cierto modo tengo este discurso de enfadado. Esto es lo que quiero evitar porque es evitable. No que te gane el Madrid, sino estas cosas. Nos ha pasado en otros partidos, nos pasó el año pasado, cada vez queda menos y no tenemos que meternos en líos sin venir a cuento".

El Cádiz anterior al 0-1. "Hasta ese momento sabíamos a lo que jugaban, que nos iba a ser difícil sacar una contra, pero no pasaba nada. No han tirado a gol. Hemos llegado una vez por banda. La idea con el Madrid es que no pase nada hasta que pase. También puede pasar a favor tuyo. Pero no que pase porque falles. El resultado parece que ha sido holgado y fácil, cuando a la media hora pensaba que les iba a costar más de lo que les ha costado".