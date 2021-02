Ronald Koeman: "No puede ser que hayamos dejado escapar cinco puntos ante este rival"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, temió lo peor cuando su equipo no cerró el partido. "No estaba nervioso pero claro que un partido así, cuando tienes el marcador con sólo un gol de diferencia, hasta final del partido puede pasar cosas en contra nuestra. Siempre el contrario puede tener una jugada, un balón parado. Por no sentenciar y dejar escapar dos puntos donde no podíamos dejarlos escapar. Estamos decepcionados". Falta de efectividad. "No me gusta culpar a jugadores individualmente. Siempre es cuestión del equipo. Hemos dominado ante un rival que ha defendido con mucha gente atrás. En ataque no estuvimos a nuestra altura pero creamos ocasiones para marcar el segundo. Había que defender de otra manera porque hasta el final el contrario podía marcar". Acción del penalti de Lenglet. "He visto la imagen y creo que es dudoso, pero se puede pitar. Para un defensa en general siempre es importante dónde estás, la situación de la jugada. No sé si el defensa en ese sentido tiene que arriesgar de ir a por el balón, puede ser que no, pero tengo que analizar mejor la jugada". ¿Imperdonable? "No creo. Es una oportunidad grande de recortar que se pierde, pero se demuestra que hay que luchar, jugar mucho, estar bien para ganar. Controlamos sin problemas pero dejamos escapar dos puntos. En los dos partidos contra ellos dejamos escapar cinco puntos y esto no puede ser". Decepcionado. "Claro, mucho. Más que el pasado martes porque llevamos una buena trayectoria en el campeonato y teníamos un partido en casa para acortar distancias con los de arriba. Un partido sin problemas que este equipo tiene que ganar por su calidad y no lo hemos hecho". Factor anímico. "Hemos entrado bien en el partido, después de una derrota como la del otro día no se podía dejar escapar puntos, pero ser jugador y entrenador aquí hay que coger responsabilidades y seguir para demostrar que podemos hacer algo". Más complicada la Liga. "No más que antes por diferencia de puntos que hay. Se ve que ningún equipo es imbatible ni ningún equipo va a ganar todos los partidos. Pero dejamos escapar otra vez dos puntos para hacer algo más".