Al filial del Cádiz CF se le escapan dos puntos en el 92'

Empate entre el Cádiz B y el Tamaraceite (2-2) en un encuentro que los amarillos tenían casi atado en el tiempo de prolongación hasta que una falta muy escorada de López Silva, con pasado cadista, se la tragó Garrancho por arriba. Una lástima la forma en la que volaron dos puntos.

El partido tomó un elevado ritmo desde el inicio con los dos equipos dispuestos a llevar el liderazgo en el juego; el Tamaraceite, un conjunto con bastante calidad y que mima el esférico, tocaba en todas las zonas del campo ante un enemigo que buscaba de nuevo, como en Huelva, la presión alta y robar en una zona comprometida. Así lo hizo Carrasco en una indecisión en el control de Jordan Hernández, quien cometió penalti sobre el cadista. Nieto acertó con la portería para poner en ventaja a los amarillos.

La buena tendencia cadista se alargó hasta la media hora y se tradujo en otras dos llegadas; una en un chut de Saturday (19’) que bloca Nauzet, y otra en una volea de Nieto con mucha intención que se marcha por encima del travesaño. La mejor versión del filial empezó a menguar al tiempo que el Tamaraceite se hizo con el control del juego. López Silva y David González tiraban de su equipo hasta que un pase al hueco que deja en mal lugar a Saturday y Javi Martín lo clava Jordan Hernández en la red, enviando el balón por el poste más alejado de Garrancho.

Hasta el descanso el conjunto canario continuó empujando aunque sin llegadas claras, pero todo ello dio paso a la peor fase del Cádiz B en el primer periodo. Lo mejor para el equipo de Alberto Cifuentes era que llegara el descanso, como así sucedió sin novedades en el marcador.

En el segundo periodo apenas pasaron cinco minutos y Cifuentes realizó una triple sustitución. Duarte, Carrasco y Mady Diarra se fueron del césped para que ocuparan su lugar Jordi Tur, Boselli y Peter. Oxígeno y frescura en ataque para volver a tomar ventaja.

Lo cierto es que pasaban los minutos y no sucedía nada, por lo que las tablas se iban asentando en el marcador y en el césped. Eso sí, el Tamaraceite se hizo dueño de la contienda y movía el esférico de derecha a izquierda y viceversa en busca de la velocidad y calidad de sus extremos para superar la segunda línea cadista.

En los últimos 20 minutos el conjunto local se estiró en busca de alguna ocasión, por lo que Cifuentes metió más dinamita arriba con el joven Kensly en el campo. La tuvo en el 73’ Javi Martín, que recibó en el segundo palo estando solo pero, tras preparar la pierna derecha, su lanzamiento lo taponó Jordan Hernández. Ahí estuvo el segundo.

Sin embargó, llegó en el 83’ una acción de estrategia en la que Boselli colgó el esférico para que Momo Mbaye, con la punta de la bota, desviara la trayectoria del balón ante la salida de Nauzet. No se conformaba el filial porque con el Tamaraceite volcado al ataque llegaron espacios en la zaga rival que los amarillos pudieron aprovechar para sentenciar el choque; en esa espiral Gudelj estrelló el balón en el larguero y Kensly tuvo el gol en su cabeza.

El palo más grande en mucho tiempo se produjo en la prolongación. Una falta muy escorada ejecutada por el ex cadista López Silva se la come Garrancho, que no acierta a sacar por arriba. Fue el salvador en Huelva y este domingo le tocó el peor papel. La suerte estuvo de lado del extremo del Tamaraceite porque esas acciones pasan una de cada 100. El empate fue una decepción grande y truncó la segunda victoria consecutiva de la ‘era Cifuentes’.