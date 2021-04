Álvaro Cervera: "Volveremos a dejar de ganar, pero la dinámica es buena"

Dudas e imprecisiones pasada la media hora. "Antes de los cambios teníamos más problemas. Defensivamente lo hacemos bien, pero cuando la robamos tenemos que hacer más daño. No tenemos problemas defensivos. Recibimos goleadas durante un mes y pico, y aprendimos la lección. El problema es cuando robamos y no hacemos daño. El rival juega con la baza de que cuando ataca y el roban no le hacen daño".

La permanencia, más cerca. "No me preocupa nada porque convivo con los jugadores todos los días y sé el ánimo y el esfuerzo que hacen. Lo que tendría que pasar para que no nos salvemos es que los demás ganen y nosotros no. Volveremos a perder, a dejar de ganar, pero la dinámica es buena y los demás tienen que ganar muchos partidos. Hacemos lo que queremos en el campo y ahora tendremos más tranquilidad para afrontar los partidos".

Bordalás: "En boxeo habría sido victoria nuestra a los puntos"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, acudió a la sala de prensa con cara de preocupación por la situación en la que se queda su equipo, con los puestos de descenso un poco más cerca. "Nos vamos tristes. Los chicos lo han dado absolutamente todo. Quizás al inicio ellos estuvieron mejor plantados. Nos costaba generar. Pero aún así hemos tenido nuestras ocasiones. Creo que la derrota ha sido injusta. En un combate de boxeo habría sido victoria nuestra a los puntos o combate nulo. Hemos tenido ocasiones, pero no hemos estado acertados. Si no hubiésemos encajado ese gol el resultado habría sido otro". 210 minutos sin marcar, un gol en 300. "Estamos preocupados, normal. Pero hay que pensar en el partido siguiente, cambiar la dinámica y sumar los puntos para conseguir el objetivo. Quedan ocho partidos, muchos puntos en juego, sabemos que ahora tenemos dos partidos muy complicados (Real Madrid y Barcelona), pero somos optimistas". El objetivo de la permanencia. "No contábamos con esta derrota, pero el infortunio ha hecho que caigamos derrotados. Todo se complica, pero seguimos estando fuera de los puestos de descenso y no debemos lamentarnos". Timor, protagonista desafortunado. "Ha estado bien para no ser su puesto natural. Esa mala suerte en el gol... Pero lo demás lo ha hecho bien. Estoy contento con su trabajo y con el de la mayoría de los chicos. A ver si recuperamos efectivos para los próximos compromisos". Mentalizados para sufrir. "Tenemos que estar unidos, aparcar todo, pensar sólo en el equipo y sacar esto adelante. Estoy convencido de que los chicos se van a concienciar de que tenemos que dar un paso al frente". Puntos para lograr la salvación. "No pienso en los puntos necesarios porque depende de los que vayan sacando todos los equipos que estamos inmersos ahí abajo. No he hecho cálculos. La prioridad es el partido inmediato. Sacar dos buenos resultados, como ha hecho el Cádiz, sería un aire, un respiro importante".