Conan: "Competimos con fortuna"

Conan Ledesma ha atendido a Movistar LaLiga nada más concluir el encuentro para exponer sus impresiones desde la satisfacción de tres puntos que acercan mucho la permanencia. "Sabíamos que el partido iba a ser así, tal y como se ha dado porque los dos equipos tenemos características similares. Hemos competido con fortuna y podemos llevarnos el triunfo a casa", ha declarado en primer lugar.

El cancerbero argentino del Cádiz CF ha explicado la situación que se generaba después del 0-1. "El gol condicional porque a partir de ese momento el Getafe va a por el partido y nosotros nos tenemos que plantear salir a la contra, que es algo que nos sale bien", al tiempo que ha valorado lo que supone a esta altura ganar dos encuentros consecutivos y hacerlo en el campo de un rival directo. "Durante la segunda vuelta y al final del torneo los partidos ya son más duros porque se nota lo que hay en juego. Ganar en casa al Valencia y luego en el campo del Getafe nos da un gran valor anímico".

Mirando a las próximas jornadas, Conan Ledesma no ha dado por atada la permanencia. "Faltan fechas y vamos por buen camino. Con dos triunfos más puede ser que nos quedemos en Primera".

Como era de esperar, el lío entre Cala y Diakhaby ha salido a relucir, dando el portero la siguiente respuesta: "Esto es fútbol y cuando pita el árbitro las cosas se quedan en la cancha. Nosotros nos hemos aislado de todo".

Por su lado, Pacha Espino hace balance de la victoria en el Coliseum. "Es una victoria tremenda y van dos consecutivas, ya estamos cerquita de obtener la permanencia". Contento por la victoria, aunque el gol haya sido en propia puerta. "Da igual como sea marcar, lo importante era sacar puntos de aquí, uno o tres y han podido ser tres puntos muy importantes para nosotros".

Un partido muy disputado. "Sabíamos que iba a ser un partido duro, mucho segundo balón, los dos equipos somos muy parecidos y sabíamos qué nos íbamos a encontrar".

El objetivo, cerca. "Ahora tenemos la permanencia cerca pero hay que seguir trabajando duro porque si te despistas puedes bajar puestos. Tenemos que intentar conseguir el máximo número de puntos posibles y lo antes posibles para conseguir esa deseada salvación".

Jaime Mata: "No hemos merecido perder"

Por las filas del Getafe, pasó por los micrófonos de Movistar LaLiga Jaime Mata, que repasó lo acontecido desde un prisma de clara preocupación. "Los empaten son buenos cuando se logran victorias pero hoy ni eso. Y era importantísimo porque teníamos enfrente a un rival directo. No sé si hemos merecido ganar, pero lo seguro es que no hemos merecido perder".

El atacante del conjunto madrileño ha proseguido con su discurso pesimista. "Esto sabe a poquísimo porque hemos generado muchas ocasiones en la segunda parte pero no hemos tenido acierto. No hemos sido capaces a pesar de que hemos merecido algún gol. Debemos pensar que quedan ocho partidos". Y en ese bloque al Getafe le viene el Real Madrid y el Barcelona. "So los mejores equipos pero hay que intentar puntuar contra todos".