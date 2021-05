Álvaro Cervera: "No me ha gustado la falta de intensidad"

El entrenador del Cádiz no ocultó cierto enfado por la derrota en El Sadar a pesar de la intrascendencia del resultado, una vez conseguida la permanencia de forma matemática el pasado domingo ante el Huesca. Álvaro Cervera no se mordió la lengua a la hora de mostrarse crítico.

Valoración del partido. "No hemos acabado de acoplar bien el equipo. En la segunda parte no hemos estado bien. En cuanto a las pérdidas y eso, no sé por qué nos lo preguntamos. Cuando intentamos hacer otra cosa perdemos pelotas y no se juega bien. Me ha gustado la primera media hora. Después, no. Tampoco me ha gustado la falta de intensidad en algunas jugadas, aunque eso puede que lo traiga la salvación".

"Creo que los árbitros deberían ahorrarse ir al VAR y parar el partido; cada vez que van pitan lo que les dicen"

Titularidad de Saponjic, que regresará al Atlético tras su cesión, en lugar de otros jugadores con contrato en vigor. "Tiene su razón pero no lo puedo explicar".

Jugadas polémicas en el área. "Primero, en el tema ese no puedo decir lo que pienso porque en este país si dices lo que piensas te pueden castigar. Segundo, no nos han dicho qué manos son y qué manos no son. Y tercero, creo que se deberían ahorrar ir al VAR. Si el VAR dice que es penalti, siempre pitan penalti. Lo he visto por encima. Los jugadores para correr necesitan coordinarse con los brazos, pero eso es lo que hay. No lo quieren cambiar ni hacen nada por explicarlo".

Influencia del VAR, con el Cádiz perjudicado. "Tiene mucho mérito lo que ha hecho el Cádiz. Cuando una cosa se repite no es casualidad. Si somos los más perjudicados, será porque somos los peores en los penaltis. O que siempre miran al mismo para pitarle".