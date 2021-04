Álvaro Cervera: "Nos dejaron vivos, y todos conocen al Cádiz cuando lo dejas vivo"

Muchas novedades, una mala primera parte. "Igual no están acostumbrados a jugar juntos, estaban extrañados en el campo y no tenían la situación. Aparte de eso el Valladolid ha estado muy bien. Hay que aprender de estas cosas, ellos y yo, todos. El fútbol es algo más que tocar un balón y jugar bien".

Entrada de habituales suplentes. "No me confirma nada. Soy el entrenador, pero soy uno más. Esto nos reafirma que unos jueguen más que otros. Nadie regala un puesto. Los puestos se ganan. Creía que tenía que hacer cambios por los tres partidos en una semana, que no es bueno para nosotros. Se ha visto una primera parte mala y una segunda un poquito mejor".

Sergio González: "No hemos ganado por el desacierto ofensivo en la primera parte"

El entrenador del Valladolid, Sergio González, atendió a los medios de comunicación con cara de preocupación por la situación en la que se encuentra su equipo. Bien en la primera parte, mal en la segunda. "La consigna era que siguiéramos haciendo lo mismo de la primera parte, que ha sido de alto nivel. No ganamos el partido por el desacierto en cinco ocasiones muy claras. En la segunda parte teníamos la sensación de cierta debilidad, hasta el gol de córner, que nos ha hecho mucho daño. A partir de ahí al equipo le ha pesado y el Cádiz ha sabido gestionar mejor esos minutos. Hemos empatado por fallar en la fase ofensiva". Problemas en casa. "Nos preocupa porque tenemos la sensación de que cuando recibimos un gol empezamos a irnos del partido. Tenemos que mejorar porque casi siempre nos ponemos por delante y luego nos desestabilizamos cuando pasa algo malo. Esta temporada nos hemos llevado golpes de todos los colores. No somos máquinas, intentamos dar energía, pero la procesión va por dentro". Variedad táctica, otras opciones. "Las posibilidades son infinitas. Lo peor al descanso era el resultado. Teníamos que seguir en esa línea, generar las ocasiones, pero los que ejecutan no han podido. Ellos han hecho algunas diagonales, han empezado a llegar, y cuando hemos intentado solucionarlo con los cambios nos ha llegado el gol a balón parado". Muchos cambios. "Hay gente que está a buen nivel, y quería dar aire fresco arriba. En la primera parte hemos sido muy buenos incluso a balón parado. Pero en la segunda no hemos hecho nada de esto. Ahora mismo estamos demasiado frágiles y cualquier cosa nos penaliza". Falta de confianza. "Yo tengo plena confianza en mis jugadores, pero todos tenemos que dar un paso adelante. Sólo así el rendimiento será mejor que el que está siendo. Lo estamos intentando pero no encontramos la tecla".