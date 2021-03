El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no disimuló su indignación por lo sucedido en el Estadio de La Cerámica, en donde su equipo perdió por 2-1 con polémica por el penalti en contra señalado al comienzo del partido y por el no señalado a favor casi al final. Dos manos que se resolvieron de manera diferente. Una vez más.

Harto de la misma historia. "Alguien tendrá que decir qué se revisa, qué no se revisa. A mí nadie me lo ha explicado. Creo que es muy sencillo. Hay un vacío que no entendemos. Partiendo de la base de que creo que no es penalti ninguno de los dos, se ha condicionado un partido por un tiro que iba a no sé dónde, a Tarragona".

Un arbitraje que influye al margen del marcador. "Ha influido en el devenir del partido, no en el resultado porque el Villarreal es mejor que nosotros y tiene suficiente capacidad para ganarnos. Pero en el devenir sí por el penalti de los primeros minutos. Según las nomas puede ser penalti, pero si pita ese también tiene que pitar el del final del partido".

Un enfado que viene de lejos. "Si queremos rizar el rizo, lo rizamos todos, y todas las manos dentro del área son penalti. O que expliquen el motivo por el que unas sí son penaltis y otras no. Pero si no lo hacen al final salgo cabreado como un chino, y parece que lo estoy porque he perdido, que puede que también, pero llevamos no sé cuántos penaltis, ves los que se están pitando...".

Falta de comunicación. "Nadie me ha explicado qué manos son penaltis y cuáles no. Y el árbitro ha estado sensacional, el cuarto árbitro ha interactuado con nosotros, hablando, no como otros que vienen con los galones, todo muy bien, pero nadie nos ha explicado. Otros años sí han venido a explicarnos, pero este año no, no sé si por el Covid o por lo que sea, y como con los árbitros no se puede hablar...".

Mala suerte. "Creo que tenemos mala suerte cuando se revisa el VAR. No nos ha revisado todavía nada a favor. Cada vez que se revisa es para quitarnos algo que nos han dado o para pitarnos algo que no se ha pitado".