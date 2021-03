Alejo e Iza, molestos con los penaltis

Iván Alejo fue el segundo jugador cadista en ofrecer sus valoraciones al finalizar el envite en la Cerámica y destacó que “a nivel de juego ha sido de los mejores partidos que hemos hecho pero el penalti en los primeros minutos nos ha penalizado”. En la misma línea agregó que “estoy muy orgulloso de los míos y si seguimos en esta dinámica creo que la salvación será un objetivo real”.

Reconoció que “muchas veces no sabemos el criterio que se usa para las manos. Ves que tu trabajo se ve ensuciado por una decisión, pero hay que acatarlo”.

A vueltas con el encuentro recordó que “tiene mucho mérito encerrar al Villarreal en su campo con los jugadores que tiene pero al final no vale de nada porque la imagen no te da los tres puntos. Ahora ya toca pensar en el Valencia”.

Por su parte, Iza Carcelén regresó a los terrenos de juego y lo hizo siendo titular y jugando el encuentro completo ante el Villarreal en la Cerámica. El lateral portuense afirmó que “ellos son un equipo de tallar europea y no perdonan, por lo que se han llevado los tres puntos”.

Recordó que “en el vestuario lo habíamos hablado, que en el fútbol nadie se merece más si no metes los goles”.

El encuentro se inclinó hacia el lado local con un tempranero penalti por manos de Jonsson: “Nos pitan otro penalti pero hay que verlo porque hay que analizar la dirección de la pelota. Se están pitando todas y no queda otra”.

Valoró su regreso y apuntó que “me he encontrado bien físicamente y muy liberado. He hecho un partido completo pero lo que importa es que hemos perdido y ya pensamos en el próximo encuentro de casa”.