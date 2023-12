Alguacil: "Tengo muy claro que al Cádiz CF es muy difícil meterle mano"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, valoró desde la calma lo sucedido ente su equipo y el Cádiz CF (0-0) en el Nuevo Mirandilla.

"Hemos intentado ganar pero no ha sido posible. Hemos tenido alguna ocasión y no hemos acertado. Al final un punto, portería a cero. Nos tendremos que conformar con eso. Los dos equipos se jugaban mucho, por momentos ha sido feo el partido, no me gustan nada estas cosas. Corta todo. No había continuidad en el juego. En la segunda parte hemos salido bien y han sido buenos esos primeros 20 minutos. Hemos tenido situaciones para marcar. Luego las lesiones han llegado, ellos han parado el partido y ha sido feo y no hemos generado".

Elogios al Cádiz CF. "Yo le doy valor a salir con portería a cero, aunque sea el Cádiz. Si empezamos a sacar pecho porque jugamos ante alguien de abajo nos vamos a confundir, cuesta mucho ganar. El trabajo de Sergio es buenísimo. Su equipo te obliga a estar muy bien técnicamente. Este tipo de partidos cuesta mucho sacarlos adelante. Tengo muy claro que el Cádiz es un equipo que es muy difícil meterle mano. Hemos intentado generar a base de jugar, por momentos hemos podido, por momentos no por su gran trabajo", argumentó.

Imanol explicó las decisiones en el lateral derecho. "El cambio de Álvaro ha sido táctico, las dos siguientes por lesión. Espero que lo de Traoré no sea mucho, es en el isquio. Lo de Elustondo ha sido un plantillazo, no podía, estaba cojo y hemos tirado de Aihen. Son cosas que pasan, nos ha limitado a la hora de hacer cambios".

Valoración del año. "Maravilloso. Hay que poner en contexto de dónde venimos y lo que estamos haciendo. La primera parte de la temporada es muy buena. Son 31 puntos faltando un partido para acabar la primera vuelta, avanzando en Copa, primeros en Champions. Le queremos dar continuidad. No nos damos cuenta de lo que hace el equipo. Muchos partidos que se nos han escapado hemos estado más cerca de ganar. La valoración es buena, queremos más pero hay que poner todo en valor y contexto. Es un buen final de año además, con la última tacada de partidos sin perder, aunque podíamos irnos con algún punto más. Tenemos la eliminatoria del PSG en un futuro, qué más vamos a pedir a estos jugadores".