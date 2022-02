Alejo no quiere el VAR ni en pintura y se 'acuerda' de Cervera

Iván Alejo pasó este miércoles por la sala de prensa del estadio para exponer sus impresiones en una semana en la que el sábado aguarda el Getafe (18:30 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza).

El extremo se refirió a su situación personal dentro del Cádiz CF. "Desde que cerró el mercado, entreno como un profesional a pesar de que quizás tuve menos oportunidades de las que debía, pero esto es fútbol. Desde la llegada de Sergio he tenido más confianza y me estoy encontrando con buen nivel y quiero ayudar al equipo a lograr la victoria em casa, que ya toca".

El futbolista del Cádiz CF apela mucho a la necesidad de estar motivado a pesar de la difícil situación. "Entiendo a la gente, entiendo el malestar y el enfado. La gente lo que quiere es ver ganar al equipo. Si el míster tiene algo es que es una persona súper positiva. Yo personalmente después de Mallorca estaba muy tocado, pero es en el entrenamiento el míster y transmite otras cosas. El equipo está mejor pero debemos soltarnos más. Quizás pesa el verte abajo, pero el equipo esta súper confiado y estoy seguro que el sábado va a ser la primera victoria en casa".

Precisamente sus siguientes palabras fueron de mensaje al cadismo. "La afición del Cádiz siempre se ha caracterizado por ese apoyo. Sentí envidia de los once que estaban jugando, de ese recibimiento. No estamos en condición de exigir nada y solo podemos agradecer y estar el sábado a la altura. De unas jornadas para atrás el equipo ha cambiado y por eso la gene está apoyando".

Alejo no compartía una cuestión que apuntaba al talante conservador del equipo ante el Celta. "No estoy de acuerdo. Puede ser la percepción desde fuera. El Celta llegaba con buena dinámica y tiene gente de nivel como Iago Aspas y Brais Méndez. Y no podemos ser suicidas. Quedan catorce jornadas para cambiar esto y debemos ser conscientes de que un punto nos puede dar la salvación al final de temporada. No podíamos ser suicidas".

La polémica con los arbitrajes dio para mucho. El extremo del Cádiz CF reconoce que lo que viene pasando pasa factura. "Sí afecta obviamente. Son muchos errores y circunstancias, y todos caen al lado anverso. Pedimos respeto y exigimos el mismo criterio para todos los equipos. Y que expliquen desde la esfera arbitral cuando sí y cuando no. Medina Cantalejo dijo hace poco que los penaltitos no se iban a pitar, y con todo el respeto a Del Cerro Grande, que es un gran árbitro, eso en Champions no lo pita". Y recordaba las dudas que tuvo contra el Celta en una acción en la que temió hacer penalti. "Me acuerdo de la jugada. Fue un rechace que me quedó y no supe si ir o no ir. Beneficie o favorezca, no me gusta nada el VAR, cambia cada semana y no hay criterio. Todos hacen su trabajo y creo en la honradez de los árbitros. Del Cerro Grande y Mateu Lahoz son de los mejores de España".

Las opciones para optar a la permanencia. "La realidad al final es que quedan catorce jornadas. Entiendo a la gente porque es complicado cuando ve que su equipo que aún no ha ganado en casa. Pero el equipo tiene fe, tiene vida y cree en lo que hace; quizás en otra fase de la temporada no se creía igual. El día de Mallorca un error mío nos penaliza, pero debemos ser positivos y creo que el año que viene el Cádiz va a estar en Primera División".

Dentro de esta reflexión, apelaba al día a día. "El míster es cercano, habla mucho con el jugador pero no se habla más allá del partido de Getafe. Si le ganamos el sábado nos ponemos a tres puntos. Nos pondríamos con muchas opciones de salir. Lo afrontamos con ganas peros sabemos que desde la llegada de Quique (Sánchez Flores) es súper fiable. Está todo dicho y no quedan excusas ni reproches. Toca dar la cara por el escudo del Cádiz".