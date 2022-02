Entrenamiento del Cádiz CF: Fali y San Emeterio trabajan con el grupo

El Cádiz CF pone el foco en la preparación del encuentro contra el Getafe de la 25ª jornada de Liga que se disputa el próximo sábado 19 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza). No es un partido cualquiera, es casi a vida o muerte para el equipo amarillo, obligado a ganar para intentar iniciar la remontada desde la penúltima posición de la clasificación.

El cuerpo técnico ha programado cuatro entrenamientos esta semana, todos en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) salvo el que se desarrollará el miércoles 16 en el estadio para profundizar en cuestiones tácticas.

El Cádiz CF realizó el martes la primera sesión de la semana y lo hizo con novedades. Fede San Emeterio y Fali se ejercitaron con el grupo y en principio dejan atrás las lesiones que han impedido su participación en los últimos partidos.

La disponibilidad de ambos para el duelo frente al cuadro madrileño estará en función de cómo se desenvuelvan en las sesiones a lo largo de la semana. El centrocampista cedido por el Real Valladolid en el mercado de invierno no tardó en adquirir un rol importante como medio de corte defensivo, por lo que apuntaría a la titularidad en el caso de hallarse al cien por cien.

En el caso de Fali, el martes tocó balón y participó en algún partidillo. Es pronto para saber si estará listo para el choque que el conjunto gaditano disputará en casa. Más difícil lo tiene Iza Carcelén, ausente por lesión en el envite ante el Celta de Vigo y aún no recuperado del todo.

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, deberá decidir si despliega la misma alineación que sacó ante la escuadra gallega o introduce algún cambio para tratar de superar a un rival que suele jugar con cinco defensas (tres centrales y dos laterales).

El preparador cadista dispone de margen de maniobra en todas las líneas. Dispone de seis medios y no es fácil la elección. José Mari aún no ha debutado esta temporada tras dejar atrás una lesión muscular de larga duración. Puede jugar en cualquier momento aunque en principio no lo hará en el once inicial sino con minutos para ir poco a poco.

Rubén Alcaraz se ha erigido en el cerebro en detrimento de Álex Fernández, sin minutos en el partido contra el Celta. Las bandas también siembran dudas. Sergio se inclinó por Salvi e Idrissi en el último duelo y la incógnita es si apuesta de nuevo por ellos o da entrada a Iván Alejo y Alberto Perea. En la delantera parece fijo Álvaro Negredo. El interrogante es si le acompaña Choco Lozano o Lucas Pérez.