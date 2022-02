Apelación tampoco retira la tarjeta a Ledesma en Mallorca: el siguiente paso del Cádiz CF

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso presentado por el Cádiz CF contra el acuerdo del Comité de Competición que no atendió las alegaciones del club para anular la cartulina amarilla que Jeremías Ledesma vio en el partido contra el Mallorca de la 23ª jornada de Liga.

El portero fue amonestado por Carlos del Cerro Grande tras chocar con Ángel en la jugada que el árbitro consideró penalti. El colegiado explicó en el acta que enseñó tarjeta al cancerbero por "derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria".

Los miembros de este Comité de Apelación, de manera unánime, entienden que no es posible apreciar ningún error material manifiesto, "que sería lo único capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral".

Considera el Comité de Apelación, en consonancia con lo apreciado en su resolución por el Comité de Competición, que "las imágenes son, en todo caso, compatibles con lo reflejado en el acta".

Explica algo más: "Lo que se dilucida en los órganos disciplinarios no es la prueba de lo que realmente ocurrió, sino algo mucho más modesto: si lo que se aprecia en las pruebas, en concreto ahora en la videográfica, es compatible con lo reflejado en el acta, con independencia de que también pueda serlo con otras versiones".

Y, según Apelación, "lo que se aprecia en las imágenes es perfectamente compatible con los hechos recogidos en el acta. En ellas se observa una disputa de balón entre el portero y el jugador contrario, en la que se produce un fuerte choque y la caída del jugador, sin que sea descartable el derribo, incluso aunque fuera también verosímil la versión del club recurrente (que, aunque ello sea irrelevante, además no lo parece tanto)".

De esta forma, "lo único que corroboraría la existencia de un error material manifiesto sería la incompatibilidad absoluta de lo que se aprecia en las imágenes con lo reflejado en el acta arbitral, es decir; que aquellas descartaran indubitadamente la existencia de las acciones recogidas en el acta, cosa que no sucede", añade Apelación.

Por otro lado, el mismo comité no entra a valorar si la acción de Ledesma fue temeraria con recoge el árbitro en el acta: "No corresponde a este Comité de Apelación determinarlo ni pronunciarse sobre ese extremo, porque, como tantas veces hemos repetido, tal apreciación se sitúa en el margen de discrecionalidad técnica del colegiado".

"Lo expuesto por la árbitro en el acta es compatible con lo que se aprecia en la prueba videográfica respecto de la existencia de la siguiente acción 'Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria'. Consiguientemente, no puede prosperar lo alegado por parte de la entidad apelante", resuelve el comité.

El Cádiz CF no está de acuerdo con la resolución de Apelación y se dispone a dar el siguiente paso, que es interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte. En el club consideran que no fue penalti y el portero no mereció la amonestación.