Akapo, jugador del Cádiz CF: "Todavía estamos vivos"

El lateral derecho Carlos Akapo atiende en exclusiva a los medios oficiales del Cádiz CF para hablar no solo del equipo cadista, sino también de su papel con Guinea Ecuatorial en la Copa África. "Esta temporada no hemos empezado tan bien como la anterior. Es una temporada complicada. Nos ha costado sacar victorias, se nos han ido tres puntos en últimos minutos. Dentro de lo malo que puede ser, todavía estamos vivos y quedan muchas jornadas para conseguir la salvación".

Plano personal. "Los partidos que he jugado de titular me he encontrado muy bien. Siempre que no tengo problemas físicos creo que estoy encontrando mi mejor nivel. La confianza de jugar bien, estar bien, sentirme importante en el equipo es muy positivo para mí. Estar bien físicamente es importante, pero es muy clave estar bien psicológicamente para poder el máximo nivel posible".

Gran actuación en el Santiago Bernabéu. "Fue un partido importante, un buen partido. El Real Madrid es uno de los grandes, uno de los mejores equipos del mundo. Hacer ese partido ante una delantera que está de moda, pues me hizo estar feliz, contento, la gente me felicitó. Creo que fue un cúmulo de todo el mundo. Cuando todos estamos bien, cada futbolista brilla más".

Adaptación al nuevo entrenador. "Con lo de la Copa África he sido de los últimos en llegar. Adaptándome al sistema, a la manera de jugar porque es diferente a la de Cervera. Es un juego con más posesión, más balón y también más llegada. Creo que el equipo se ha adaptado bien. Lo que he visto cuando estaba con Guinea y lo que estoy viendo ahora creo que hemos dado un salto de calidad. El míster nos ha dado confianza, esa de llevarnos a ganar y conseguir las victorias para la salvación. Estoy contento".

Guinea Ecuatorial en la Copa África. "Tenemos una selección muy joven, con mucha hambre. Se ha notado en la fase de grupos, en la que a priori no partíamos favoritos. Dimos la campanada ante Argelia y la gente empezó a creérselo, creo que fue el punto de inflexión. Fue un logro bastante alto llegar a los Cuartos. Los aficionados de Guinea y de otras selecciones reconocieron el buen trabajo que hicimos con la gente joven que tenemos".

Un penalti a lo 'panenka'. "Mis compañeros del Cádiz sabían que lo iba a tirar así. Ya lo hice el año pasado en Copa del Rey ante el Pontevedra en una tanda de penaltis. Tenía claro que el portero se iba a tirar. En el momento, la gente diría que estaba loco por hacer eso, pero iba con toda la confianza del mundo de meterlo. Fue un penalti bonito de meter. Gracias al portero conseguimos pasar a Cuartos".

El recibimiento a la Selección en Guinea Ecuatorial. "Fue espectacular, creo que nadie se esperaba que tanta gente fuera a recibirnos. No llegamos a ganar la Copa, alcanzamos los Cuartos, pero la gente reconoció el trabajo que hicimos. Caímos ante Senegal, la favorita y posteriormente campeona. Fue increíble. Es bonito que se reconozca todo el trabajo que hemos hecho".

Palabras para la afición del Cádiz CF. "Ese plus que siempre nos da la afición tenemos que reconocerlo. Siempre ha estado ahí. Es lo que nos va a ayudar a salir de aquí. Damos todo lo que podemos en el campo, queremos revertir la situación. Le damos un diez a nuestra gente porque no podemos darle más. Ojalá salgamos de esta situación y la afición termine contenta con nuestro trabajo".