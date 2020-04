Carlos Akapo Martínez protagonizó este lunes un nuevo encuentro digital con el cadismo. Consciente de la dureza del confinamiento que se prolonga desde que el pasado 15 de marzo se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus, confía en que todo pase cuanto antes, se congratula de que los niños ya pueden salir pero tira de prudencia al pedir “que lo hagan con precaución” y se cita con todos “aunque sea por la para disfrutar del ascenso”. Además, tiene claro que “cuando pase esto voy a invitar a mis amigos a comer a casa”.

El panorama de la competición. “Lo más justo sería terminar la Liga como sea. En caso contrario, ascender sería otra opción, pero nadie lo contempla, así que estamos a expensas de volver a jugar”.

Obviamente, asume que si regresan, será a puerta cerrada. “En fútbol nunca se está preparado para eso, pero se dan las circunstancias que se dan y tenemos que estar preparados mental y físicamente. No es lo mismo un Carranza vacío que con gente animando. La presión influye al rival y nos anima a nosotros. Eso cambiará mucho, pero tendremos que acostumbrarnos. Ojalá que sea por poco tiempo”.

Le impresiona Carranza. “Cuando vine una vez antes, el primer año en el Huesca, me impresionó, pero esta temporada aún más. Me sorprende la presión y me gusta, eso nos impulsa a dar ese plus de energía”.

"Si subimos, me tiño de rubio, como Iza"

Un objetivo y una promesa. “Cuando subimos con el Huesca siempre fuimos primeros, luego salimos de ahí, volvimos a entrar y al final nos quitaron el primer puesto. Nos gustaría acabar líderes, vamos por buen camino y dependemos de nosotros, pero sobre todo queremos subir. Si ascendemos haré como Iza y me teñiré de rubio”.

El principal adversario. “El equipo de Segunda A más fuerte aparte del Cádiz es el Zaragoza, tiene la flecha para arriba, una gran dinámica, como nosotros en la primera vuelta”.

Iza, rival pero un gran compañero. “Me llevo muy, muy bien, con él, también es un amigo, aunque luchemos por la misma posición. Tenemos una rivalidad sana y nos ayudamos. Para mí se ha convertido en un gran apoyo dentro y fuera del vestuario”.

Difícil proceso de recuperación. “Cuando llegué fue duro. La gente no lo sabe, pero me lesioné con el Alavés contra la Real en enero, seguí entrenando un mes fortaleciendo, jugué contra Espanyol pero casi no me podía mover, con fuerte dolor, se me luxó el menisco y al final de dos o tres meses me tuve que operar. Fue una recuperación larga y me quería sentir seguro para volver a competir. Ya estoy bien, pero necesito coger ritmo de partidos. Espero que poco a poco”.

El ambiente del vestuario. “Me llevo bien con todos, especialmente con con Álex, Iván, Iza, Luismi, Pombo y Nano. También con Garri y José Mari”. ¿Y con Fali? Teníamos mucho pique con el FIFA, pero ya no quiero más porque me pone la cabeza hecha un bombo”.

A otro compañero lo destaca más por sus virtudes sobre el césped. "Perea es un top, hace cosas increíbles hasta en los entrenamientos. Además, junto a Alejo e Iza, también es muy bromista, lo que pasa es que luego encaja mal las bromas”.

Ningún ídolo. “No tengo, pero suelo fijarme en laterales como Jordi Alba o Carvajal, y siempre intento sacar lo mejor de cada uno para aplicarlo en el terreno de juego".

Jugones con los que compartió elástica y ante los que se enfrentó. “Vadillo y Melero, con los que estuve en el Huesca, y también Perea me parecen de escándalo. También me acuerdo cuando jugamos en Huesca ante el Cádiz en cómo destacaba Álvaro. Lo tuve que defender, era muy rápido y fue difícil creo que para los dos".

Internacional con Guinea Ecuatorial. “Representar a un país es lo más grande del mundo. En mi caso, se trata de otra cultura totalmente diferente. Me brindaron la oportunidad y no me lo pensé. Me llamaron muy pronto, en mi primer año amateur, era un escaparate grande y jugar en la selección me daba más visibilidad en el panorama internacional. Además, tampoco había jugado en las escalas inferiores de España. Sigo yendo allí y me siento agradecido”. Además, el único gol de su carrera lo marcó con su selección. “Es verdad, no suelo marcar mucho, llego pero no marco. Allí si lo conseguí, ante Sudán del Sur, en casa, que ganamos 4-1”.

Adaptado a Cádiz y su gastronomía. “Me gusta mucho la carne, pero aquí he aprendido a degustar las tortillas de camarones y me podría quedar con eso, pero también con el pescado en general”.