Adiós a Rhyner, que no cumplirá el año que le quedaba

El Cádiz CF ha comunicado a Jean Pierre Rhyner que deja de pertenecer a la entidad, con la que tenía contrato en vigor. Cabe recordar que el central suizo-peruano llegó al club en 2019 y la pasada temporada estuvo cedido en el FC Cartagena y FC Emmen holandés.

Jean-Pierre Rhyner se convirtió en jugador del Cádiz CF hace dos años, club con el que se comprometió para reforzar el centro de la defensa. Procedía del Grasshoppers, y aunque es natural de Suiza tiene también tiene nacionalidad peruana. De padre suizo y madre peruana, ha sido internacional con Suiza sub'20 y sub21. Formado en el Grasshoper, jugó antes de recalar en el conjunto gaditano en el Schaffhausen.

Para este zaguero se trataba de la primera experiencia fuera de Suiza, donde había desarrollado hasta entonces toda su carrera en otros equipos como e Schaffhausen y Zurich. Mide 186 centímetros y es poderoso en el juego aéreo. En su corta carrera profesional resulta llamativa la polémica que vivió con la selección peruana, con la que se negó a jugar aunque sí lo hizo con los combinados inferiores de Suiza.

El pasado verano defensa central apuntaba al Castellón pero la situación dio un giro se marchó cedido al Cartagena durante la primera mitad de la campaña 2020/21.

El suizo-peruano tenía un año más de contrato con el Cádiz CF que no cumplirá de amarillo. La aventura de Rhyner en el Cartagena duró más bien poco porque el club departamental 'limpió' su plantilla y no contó con el ex del Cádiz CF a partir de enero, quien puso rumbo a Holanda para jugar en el FC Emmen.

Ahora, una vez que el Cádiz CF le ha comunicado que no cumplirá ese año que estaba firmado, el futbolista tendrá que buscar destino para el curso venidero. En la campaña 2019-20, Cervera contó con él en nueve partidos en Segunda A, todos ellos como titular.