Vox pide que se restituyan todos los reconocimientos de Cádiz a Pemán

El Equipo Local de Vox en la capital gaditana ha solicitado al Ayuntamiento de Cádiz a través de una carta que se restituyan todos los reconocimientos de la ciudad a José María Pemán y Pemartín. La formación política pide la reposición de la lápida conmemorativa en su casa natal de la calle Isabel La Católica, el mantenimiento del nombre del escritor para el Teatro de Verano sito en el Parque Genovés y, sobre todo, el Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Cádiz.

“Desde Vox Cádiz denunciamos la inacción y cobardía del gobierno del Partido Popular en la persona del Alcalde Sr. D. Bruno García, también en este asunto, como consentidor de las acciones revanchistas contra el afamado escritor y para con otros gaditanos ilustres como Dª Mercedes Formica, D. Ramón Solís y D. José León de Carranza o el joven asesinado en los primeros días de la guerra civil en Cádiz, como el Corneta Soto Guerrero”, dicen en el escrito.

“Cádiz debe mantener el justo reconocimiento al ilustre escritor, quien fuera director de la Real Academia de la Lengua y destacada figura de la cultura española en gran parte del siglo XX junto a otros escritores gaditanos como Ramón Solís o Carlos Edmundo de Ory, entre otros, pues como gaditano ejerció y como ilustre gaditano debe ser reconocido”, añaden.

“D. José María Pemán, es uno de los casos injustos que en Cádiz se han producido al amparo de la sectaria y revanchista Ley de Memoria Histórica o mal llamada ‘democrática’, que el Partido Popular, increíblemente, sigue manteniendo vigente en la comunidad de Andalucía, pese a la exigencia de Vox de su derogación, como la injusta retirada del merecido busto a Dª Mercedes Formica, prestigiosa abogada gaditana que fue retirado cuando gobernaba la extrema izquierda y aún no ha sido repuesto en su sitio por el acomplejado Partido Popular”.

“Vox Cádiz, no cejará para que sean restituidos los reconocimientos a destacados gaditanos que tanto bueno hicieron por la ciudad y los que desde el rencor, el odio y la revancha se les ha desposeído injustamente”, concluyen.