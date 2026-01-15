Vivienda en Cádiz: El futuro de Náutica está "prácticamente cerrado"

Hace ahora un año, el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía sorprendieron con el acuerdo alcanzado para que el edificio de Náutica fuera transformado en viviendas. La antigua sede universitaria, cerrada desde el año 2008, había estado hasta entonces en el limbo, sin que la administración titular (la Junta de Andalucía) ni ninguna otra planteara un uso concreto o específico, salvo las propuestas que en los últimos tiempos se hicieron para convertirlo en residencia de estudiantes y de ancianos, o en un centro vinculado a la Economía Azul. En enero de 2025 la Junta y el Ayuntamiento daban un volantazo brusco planteando el uso de viviendas en ese suelo, lo que provocó una enorme sorpresa y no pocas críticas.

Ahora, un año después, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha avanzado que el proyecto de futuro de Náutica está "prácticamente cerrado", confiando en que la Junta de Andalucía dé a conocer qué operación ha diseñado para este enclave del casco histórico "muy pronto".

"En el caso histórico es muy difícil conseguir volumen y Náutica nos permite eso, así que nos parecía que la ciudad en ese espacio necesita vivienda", ha defendido nuevamente el alcalde, que lidera esta transformación de Náutica que incluye el descarte de otros posibles usos. "Ya lo hemos acordado con la Junta, ya lo hemos hecho vivienda, y ahora queda que ellos, que son los que lo van a sacar el concurso, expliquen exactamente los detalles", ha trasladado el alcalde, insistiendo en que esos anuncios por parte de la administración andaluza llegarán "muy pronto". "En días", ha llegado a precisar García.

Conviene recordar que en un primer momento cifró la Junta de Andalucía una capacidad en Náutica para construir 165 viviendas, que se unirían a otras dos operaciones que realizará en la ciudad hasta alcanzar las 300 nuevas viviendas; una en la finca de su propiedad en la calle Marqués de Valdeíñigo, con capacidad para 13 viviendas; y otra en el solar de Tolosa Latour, donde próximamente comenzará la construcción de un nuevo edificio administrativo que supera los 16 millones de euros de presupuesto, en cuyo suelo tendrán cabida también otras 191 viviendas.

Queda ahora por despejar las incógnitas de cómo se desarrollarán cada una de las tres operaciones. En el caso concreto de Náutica, la intención inicial de la Junta era subastar el edificio, pudiendo optar por un proceso similar por ejemplo al de la pastilla de Puntales donde el Grupo Q resultó adjudicatario de la parcela para construir 212 viviendas a precios limitados; o bien alguna otra propuesta que tendrá que explicar la administración autonómica.

Seguir creciendo en la ciudad

Sí ha querido precisar García que esta operación acordada hace un año y que en cuestión de días, a priori, va a detallar cómo convertir Náutica en viviendas sigue la senda que anda recorriendo el Ayuntamiento de buscar espacios en la ciudad donde se puedan construir nuevas viviendas. "Estamos revisando permanentemente buscando posibilidades de aumentar el número de viviendas en la ciudad de Cádiz, que es algo además que ya dijimos que en campaña íbamos a hacer", ha querido destacar el alcalde. Una labor en la que ayuda "el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que nos permite utilizar espacio dotacional para vivienda".

"Esa ventana que se nos ha abierto por parte de la Junta de Andalucía queremos aprovecharla. Ya lo hicimos en un pleno el mes pasado con tres espacios concretos, pero seguimos buscando sitios dotacionales para convertirlos en viviendas, así que la operación de vivienda va en marcha", ha expuesto García.