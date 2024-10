La Junta espera ganar al menos 8 millones de euros por la venta de la Escuela Náutica de Cádiz

La Junta de Andalucía espera ingresar al menos 8 millones de euros con la subasta del edificio de la antigua Escuela de Náutica de Cádiz, ubicada frente a la playa de La Caleta y sin uso alguno desde sus traslado al Campús de Puerto Real en 2008. El inmueble, construido entre 1963 y 1968, es un referente visual en esta zona de la ciudad, perfectamente integrado en una trama urbana cargada de gran historia. Sin embargo, más de quince años de abandono están haciendo mella en su estado de conservación, que incluso puede poner en peligro algunas partes del complejo si se dilata actuaciones en este conjunto.

La administración regional no se ha planteado su reforma a fin de mantenerlo dentro del patrimonio autonómico. Por el contrario, ha mostrado ya su intención de venderlo, mediante subasta pública, y que sea el nuevo propietario el que afronte la rehabilitación del inmueble.

Fuentes de la Junta indicaron a este diario que, pendiente de cerrar todo el procedimiento administrativo para sacar la antigua Náutica a subasta, la cifra que se baraja de salida al mercado es de 8 millones de euros, cantidad que podría modificarse al alza o la baja cuando se cierre toda la documentación. Hay que tener en cuenta que, más allá del estado del edificio, se considera una construcción de gran relevancia arquitectónica y cuenta con una amplia superficie útil.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ya indicó el pasado febrero que el edificio, una vez subastado, mantendría su uso educativo, directamente relacionado con la Universidad. Al fin y al cabo la vieja escuela tiene una posición estratégica dentro del Campus de Cádiz, junto al Centro de Transferencia Empresarial del Olivillo, las facultades de Económicas y Ciencias del Trabajo y el Valcárcel, que se integrará en la UCA, aunque aún hay que aclarar su uso futuro.

"Como todos los edificios, el de la Escuela de Náutica, está sujeto a un PGOU que determina su uso. Y la Junta de Andalucía quiere ponerlo en valor porque la ciudad de Cádiz no puede aguantar más tiempo con un edificio de esas características porque se va a caer. Y no se puede caer", dijo en su momento la delegada del Gobierno andaluz.

"Igual que la Junta ha puesto Tiempo Libre a disposición de personas que quieran invertir a través de una subasta que se hace con los edificios que no está usando, este también. Saldrá a subasta con el uso que tiene, que es un equipamiento y así va salir. No se puede engañar a la gente diciéndoles que el edificio es para otra cosa, que no lo es, como pasó con Valcárcel", añadió Mercedes Colombo.

Ingresos extras para la Junta

Cuando la Junta cierre la enajenación del antiguo centro académico y jugando con la hipótesis de que obtenga 8 millones de euros, habrá ingresado hastas 26 millones de euros con la venta de propiedades suyas en la ciudad. Así, ingresó 11,8 millones por el edificio de Tiempo Libre. Este inmueble también llevaba cerrado años hasta el punto de considerar la administración regional que estructuralmente no era recuperable. Sin embargo, una cadena hotelera lo compró y lo rehabilitó, siendo hoy uno de los equipamientos turísticos y hosteleros de la ciudad con mayor proyección.

También se vendió una gran parcela en Loreto, cuya propiedad le había traspasado el Estado como forma de pago de la deuda histórica con la región. Este suelo, tras varias subastas fallidas, se vendió a una empresa constructora por 6,2 millones. En este terreno se levantarán 212 viviendas.

La administración regional tiene pendiente por definir los usos futuros de otros suelos de su propiedad. Así, está por cerrar el diseño del solar de Tolosa Latour. Aquí ya se ha anunciado la construcción de un complejo administrativo con un coste previsto de 16 millones de euros, lo que supone a priori un edificio de grandes dimensiones. En todo caso, según el Ayuntamiento, se mantiene la previsión de construir viviendas en parte de estos terrenos. También es de su propiedad la antigua sede de la Delegación de Trabajo, en la calle Valdeíñigo.

La última propuesta ha venido de la iniciativa privada, con la transformación del edificio en un gran acuario.