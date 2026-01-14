La lenta resurrección de viviendas en el casco histórico de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, lo explica de mana clara: el volumen de vivienda que se puede hacer en extramuros es muy superior al que permite el casco histórico. Y a esto, que es claro, se le debe unir también que en cierto modo levantar una promoción de pisos en Puertatierra es mucho más fácil que hacer viviendas en el casco histórico. Y el Ayuntamiento bien lo sabe, que se encuentra en la actualidad en plena obra de rehabilitación de una finca en la que puso la mirada hace más de 20 años.

Efectivamente, corría el año 2005 cuando el Ayuntamiento (entonces gobernado por Teófila Martínez) iniciaba el expediente de expropiación de la finca de Calderón de la Barca, 19, después de varios requerimientos previos que no fueron atendidos por la propiedad. No sería hasta el año 2011 cuando el proceso culminaría con el registro de ese inmueble a nombre del Ayuntamiento. Y desde entonces se han seguido dando pasos hasta que durante el mandato de José María González se consiguió la financiación de fondos Next Generation para poder hacer las nueve viviendas que ahora, ya con el gobierno de Bruno García, han podido salir a licitación y ser adjudicadas.

Más de veinte años, por tanto, para convertir una finca en ruinas, con solo dos familias ocupándola y que tuvo que ser desalojada en enero de 2014, a un edificio completamente rehabilitado que albergará nueve viviendas que se destinarán al alquiler social. 6 de ellas serán de tres dormitorios, 2 de dos dormitorios y una de un dormitorio.

A la lentitud del proceso para poder intervenir en la finca, debe unirse ahora la lentitud propia de las obras de rehabilitación, que al conservar la estructura y morfología del edificio requiere de actuaciones más detalladas, precisas y cuidadosas que en la edificación de nueva planta. De hecho, la obra que según ha recordado la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, se adjudicó en el mes de agosto de 2025, apenas alcanza en la actualidad el 11% de ejecución.

Ha precisado a este respecto la concejala que en estos primeros meses de obra se han efectuado los trabajos previos de limpieza, desratización, control de pagas, retirada de mobiliario, instalaciones y equipos que aún quedaban en el edificio, adoptándose a su vez medidas preventivas como el apuntalamiento de la finca, especialmente en la zona de las galerías. Se han ejecutado también demoliciones y desmontajes de carpinterías, puertas y ventanas tanto de madera como de acero y aleación de aluminio. Y se han desmontado para su rehabilitación la cerrajería existente en los patios, la barandilla y las rejas de las ventanas. Por último, se ha procedido al picado de los revestimientos sobre muros, morteros y alicatados en mal estado actuándose también en la cubierta y en la tercera planta donde se detectó que la viguería se encontraba en mal estado.

En definitiva, unas obras "muy complejas y minuciosas" teniendo en cuenta además el nivel de protección del edificio (que es de grado 3), que está ejecutando Sardesa Sardalla Española SL por un importe de 1,2 millones de euros y que tienen al arquitecto gaditano Mario Barrios como director.

La previsión es que los trabajos finalicen en febrero de 2027, si no surgen inconvenientes durante el avance de las obras. Y será entonces cuando 9 familias del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda accedan a esta promoción de Calderón de la Barca en régimen de alquiler social. Ha precisado el alcalde que de las 9 viviendas “3 de ellas estarán destinadas a personas con discapacidad (no movilidad reducida), dos para jóvenes menores de 35 años, dos viviendas para mayores de 65 años y otras dos viviendas de cupo general”.