La Covid-19 alcanzó también la redacción -ahora virtual, por aquello del teletrabajo- de Diario de Cádiz el pasado mes de octubre. Diego Marchán, redactor de la edición digital de este periódico, dio positivo junto a su pareja tras comenzar con síntomas el día 18 de dicho mes (así narró su experiencia en primera persona). Un contagio que fue "del bueno, del premium", pues ambos pasaron por casi todos los síntomas conocidos de la enfermedad durante casi dos semanas. La temida asfixia fue, por suerte, el único rasgo del virus que no se manifestó en esas dos largas y duras semanas.

Dos meses después, Diego explica que "del virus me acuerdo todos los días, y de hecho sigo sin olfato desde que me contagié. Conozco casos en mi entorno que lo han pasado más o menos sin problema, pero aquellos días de fiebre altísima, debilidad y toser sin parar para mí se quedan... mi consejo, definitivamente, es no cogerlo".

Reconoce además que aún hoy le dura cierta "psicosis" cuando circula por calles demasiado concurridas u observa a gente que incumple las medidas de seguridad. "La verdad es que desde que lo pasé intento salir lo mínimo y siempre con mucho cuidado, veo muchas imprudencias por la calle. Se supone que al haberlo pasado ya estaría protegido al menos durante un tiempo, pero ya es algo que no se puede sacar uno de la cabeza. Sin saberlo pude haber contagiado a mis padres, que están delicados de salud, y la angustia de aquellos días hasta que dieron la PCR negativa no se la deseo a nadie".

Y reitera que, más allá de las muertes que se notifican día a día y los casos graves de pacientes que han pasado meses en la UCI, la versión más común de la enfermedad no es nada agradable. "Son unos días malos que mejor evitar por todos los medios. Se sale, claro, pero si hasta tomando precauciones es posible cogerlo... mejor aguantar un poco ahora y que en un tiempo recuperemos lo más parecido a nuestra vieja normalidad".

El redactor de Diario de Cádiz, como todos, espera que con la llegada de la vacuna el coronavirus sea pronto poco más que un mal recuerdo. "Estoy seguro de que volveremos a lo de antes, antes o después pero volveremos. Al Carranza lleno, al Carnaval en la calle, a los conciertos en el muelle... cuanto mejor se hagan las cosas ahora y menos contagios haya, más rápido llegará", subraya.