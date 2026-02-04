La VII edición de los Premios de la Cátedra Ateneo-UCA reconocen la excelencia y el esfuerzo del estudiantado

La Universidad de Cádiz acogió en la tarde delpasado lunes el acto de entrega de los VII Premios a la Excelencia Académica de la Cátedra Ateneo–Universidad de Cádiz, una iniciativa que reconoce el esfuerzo y el rendimiento académico del estudiantado universitario. La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. El acto fue presidido por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, quien estuvo acompañado en la mesa presidencial por el presidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, José Almenara; la decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, María José Abellán; la directora de la Cátedra Ateneo-Universidad de Cádiz, Amelia Rodríguez; y la profesora titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz, María Rosa Durán, encargada de impartir la conferencia invitada.

Los galardones de esta séptima edición han distinguido al alumnado con los mejores expedientes académicos en distintas ramas del conocimiento. En el ámbito de las Humanidades, ha sido reconocida Marina Eiriz Zarazaga, del Grado en Filología Clásica. En Ciencias Jurídicas y Sociales, los premios recayeron en Manuel Jesús Garnica Corbacho y Patricia Gandiaga Gavilán, ambos del Grado en Derecho. En el área de Ciencias, fue distinguido Julio Puerta Fernández, del Grado en Matemáticas; mientras que en Ciencias de la Salud el reconocimiento fue para Gorka Aitor Carrión Jiménez, del Grado en Enfermería. En el ámbito de la Ingeniería, los premiados fueron Práxedes Neira Gómez y Pedro José Navas Pérez, ambos del Grado en Ingeniería Informática.

Como parte del programa, la profesora María Rosa Durán pronunció la conferencia titulada Algoritmos matemáticos al servicio de la medicina, en la que ofreció una explicación divulgativa sobre la aplicación de modelos matemáticos en el tratamiento de la leucemia infantil. Durante su intervención, la docente profundizó de forma didáctica en el uso de herramientas de análisis de datos para mejorar el diagnóstico de la enfermedad y optimizar la eficacia de los tratamientos. Asimismo, subrayó la importancia de que el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario cuente siempre con la supervisión de especialistas y con algoritmos correctamente entrenados, destacando la necesidad de combinar innovación tecnológica y conocimiento experto.

En su intervención, el rector agradeció al Ateneo de Cádiz la labor conjunta que desarrolla con la Universidad de Cádiz y el compromiso compartido con la promoción de la excelencia académica. Destacó los valores comunes de ambas instituciones y puso en valor la dedicación y la capacidad investigadora y divulgadora de la profesora María Rosa Durán. Asimismo, trasladó su enhorabuena a los estudiantes premiados y a sus familiares, a quienes se dirigió señalando que “hoy estaréis orgullosos del resultado de vuestro esfuerzo”.

Por su parte, el presidente del Ateneo, José Almenara Barrios, resaltó la buena sintonía existente entre ambas instituciones y agradeció a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia la acogida del acto, recordando que en este centro se encuentra la sede de la Cátedra Ateneo–Universidad de Cádiz. En su intervención, mantuvo que el objetivo compartido del Ateneo y la Universidad es contribuir al fortalecimiento de la moral, las ciencias, las artes y la literatura, en línea con la vocación histórica de la institución ateneísta.

La decana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, María José Abellán Hervás, tras dar la bienvenida a las personas asistentes, subrayó el carácter abierto y acogedor de la Facultad, así como la continuidad que año tras año tienen estos galardones, que cumplen su séptima edición, en un clima de cultura, reconocimiento y encuentro. En la misma línea, la directora de la Cátedra Ateneo–UCA, Amelia Rodríguez Martín, expresó el orgullo que supone para la Cátedra la celebración de estos premios, señalando que en cada edición aumenta el número de estudiantes que concurren a ellos. Asimismo, explicó que en la concesión de los galardones no solo se tiene en cuenta el expediente académico, sino también la proyección y la transferencia de la excelencia demostrada, animando a los premiados a mantener ese nivel a lo largo de su trayectoria profesional.

Como reconocimiento adicional, los premiados han pasado a formar parte del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz durante un año, sin obligación de abonar cuota.