Borrasca Leonardo
Mapa de zonas inundables en Cádiz

La borrasca Leonardo arranca parte del suelo del acceso a la Punta de San Felipe en Cádiz

El mal tiempo ha afectado a toda la base de la garita que hay en la zona

Alerta en Cádiz por la borrasca Leonardo, en directo

La borrasca Leonardo arranca parte del suelo
Miguel Gómez

04 de febrero 2026 - 10:54

La borrasca Leonardo está causando también muchas incidencias en Cádiz capital. La fuerza del río atmosférico ha llegado incluso a levantar parte del suelo en el acceso a la Punta de San Felipe, en la plaza del Ateneo. También ha llegado a afectar gravemente al suelo de la garita que hay en la zona.

También te puede interesar

Lo último

stats