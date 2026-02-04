La borrasca Leonardo arranca parte del suelo del acceso a la Punta de San Felipe en Cádiz
El mal tiempo ha afectado a toda la base de la garita que hay en la zona
La borrasca Leonardo está causando también muchas incidencias en Cádiz capital. La fuerza del río atmosférico ha llegado incluso a levantar parte del suelo en el acceso a la Punta de San Felipe, en la plaza del Ateneo. También ha llegado a afectar gravemente al suelo de la garita que hay en la zona.