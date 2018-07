En verano, el móvil es el mejor aliado en los viajes de carretera

Con el verano, llegan las vacaciones. Y con las vacaciones, los desplazamientos. En tren, en avión, en autobús... son muchas las opciones disponibles. Pero el coche sigue siendo la preferida por la mayoría de los españoles. Antaño con mapa en mano aunque ahora el papel ha sido sustituido por el móvil. Este dispositivo permite realizar tareas tan dispares y necesarias, como analizar el modo de conducción, pagar la gasolina sin bajarse del coche o compartir destino con otros usuarios para ahorrar gastos.

Con esta idea en mente, aparecen en verano multitud de aplicaciones móviles que pretenden convertirse en las mejores aliadas de los viajes en carretera.

La app Waze se ha convertido en referencia para muchos conductores. La activa comunidad de usuarios notifica en tiempo real la situación del tráfico y, en caso de incidentes en la carretera, propone al conductor una ruta alternativa.

La compañía española Amovens, integra todos los conceptos de movilidad: compartir coche, alquiler entre particulares y renting. Incluye un servicio para ayudar a encontrar la mejor alternativa si se cancela el viaje.

Para mejorar las habilidades del conductor, nace Drivesmart. Esta plataforma monitoriza diferentes elementos como la velocidad, el frenado, la aceleración o la toma de curvas para puntuar la conducción y ofrecer consejos útiles para corregir las destrezas al volante.

Echar gasolina sin tener que bajarse del coche es el sueño de muchos convertido ahora en realidad gracias a la app GasPay. La plataforma vincula la cuenta bancaria del usuario a su smartphone. Además, ofrece otras ventajas como descuentos en futuros repostajes y facturas en PDF.

Ahora también se puede compartir la ubicación exacta en tiempo real mientras se viaja con la aplicación On my way. El conductor solo debe enviar el enlace que la plataforma crea a la persona que quiere tener al corriente de su posición .

Todas son herramientas que facilitan los memorables viajes en coche en el periodo estival.