Las ventas de Lotería de Navidad en la capital gaditana, “muy por encima” de las de 2019

La capital gaditana, cuna de la Lotería Nacional, ha apostado fuerte este año por el Sorteo de Navidad que se celebrará, como es tradicional, el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Tanto es así que desde la Delegación Comercial de Cádiz de Loterías y Apuestas del Estado confirman, a falta de cerrar cifras, que las ventas de lotería están “muy por encima” de las de 2019, el último sorteo sin la incidencia de la pandemia. “Nos trasladan desde las administraciones que el papel está casi todo vendido y quedan dos semanas”, indican fuentes de la Delegación. Y buena parte de culpa la han tenido los miles de turistas nacionales que han llegado a la ciudad desde el verano. Después del parón en ventas del año pasado, marcado por el miedo y la incertidumbre, el interés por el Sorteo de Navidad se ha disparado.

Confirma estos datos Dori de la Rosa, gerente de Loterías Arias en la plaza de San Juan de Dios, todo un referente en la ciudad. “Estamos compensando lo del año anterior, que aunque no estuvo mal sirvió apenas para no tener pérdidas. Pero de agosto aquí ha sido sin parar. No nos quedan décimos en papel desde hace una semana, salvo los apartados y los que vamos sacando de los que estos rechazan. Podemos decir que estamos vendiendo más que en 2019”, asegura.

Dori de la Rosa. Gerente de Loterías Arias. "Hace ya una semana que nos nos quedan décimos en papel. Hemos vendido 65.000”

A juicio de Dori de la Rosa “la gente ha visto que hay que vivir, que comprar y probar suerte”. Ha sido un verano “buenísimo” en cuanto a turismo nacional, con las excursiones comprando en cantidad. Las cifras no mienten. “Hemos vendido en papel 6.500 billetes, que son 65.000 décimos. Sin contar la máquina. Hay colas y no quedan décimos físicos”, relata. Las terminaciones en cero y el 01812, recordando la fecha de la Constitución de Cádiz, han vuelto a ser los números más demandados en Arias.

Emilio Paredes, de Lotería Alba en la calle Acacias, destaca que “estamos mucho mejor que el año pasado. Hay menos miedo en los clientes y mucha gente de fuera comprando. Al ser zona de costa ha venido mucho turismo nacional que ha comprado mucho”, expresa. Apunta Paredes que “en ventas estamos como antes de la pandemia. ¿Cifras? Si te digo la verdad no lo quiero ni mirar, pero las sensaciones son buenas”.

Sonia García. La Bruja del Lucero. "Están los bolsillos alegres y la gente muy animada. El turismo nacional ha sido clave”

Lotería Alba envía mucha lotería fuera de Cádiz a través de su web www.loteriadirecta.com. Uno de sus números estrella de este año es el 01910, año de fundación del Cádiz Club de Fútbol. “Lo hemos pedido este año y a ver si nos trae suerte y se la trae al equipo”, dice. Como es tradicional muchos clientes han solicitado fechas de bodas y nacimientos. “E incluso una mujer nos pidió la fecha del divorcio”, comenta. El número emblema de Alba es el 69.812. “Y los de terminación en 13, como siempre agotados”, concluye. En Acacias esperan al menos repetir el resultado de 2014, cuando dieron un quinto premio con el 67.924.

“Están los bolsillos alegres y la gente muy animada. El turismo nacional ha sido clave y tenemos clientes de todas partes y muchos encargos online”, expone Sonia García, de la administración La Bruja del Lucero, en la avenida del Puerto. Del 54.993, el del barrio, ha vendido la serie entera, que son 1.700 décimos. “El 13 agotado desde hace meses. Y el 21, por ser el año en el que estamos”, añade.

Sonia García muestra una lista de un cliente con sus estadísticas y preferencias, todo un manual de cábalas. “Ayer –por el lunes– vino una excursión de Salamanca y se llevaron unos cuarenta décimos. Y una de las mujeres que venían con la excursión me vendió un número suyo”. En esta administración hay clientes que, supersticiosos, pasan los décimos por encima del cartel con la foto de la bruja de la fachada y por la figura de la bruja que se encuentra dentro del establecimiento. Todo sea por invocar al caprichoso azar.