Venden un local de la calle Ancha de Cádiz por más de 1,2 millones de euros

Movimiento comercial en plena calle Ancha de Cádiz. En este caso no es la llegada de una nueva marca ni el cierre de algunos de los establecimientos que funcionan en esta vía. En este caso es el precio que se le ha puesto a unas oficinas que funcionan en la planta baja de una de sus fincas. El coste que pide la propiedad se dispara hasta 1.250.000 euros. Es el segundo precio más caro en este sector en la ciudad, solo superado por unas antiguas oficinas en Bahía Blanca, que se vende por 3 millones de euros. La tercera tienda más cara, y que sigue a la venta, en una antigua cafetería en la avenida de Portugal, por la que se pide 1,2 millones de euros.

El establecimiento de la calle Ancha está ocupado por una oficina de Deutsche Bank, que seguirá como inquilino se cierre o no la operación de venta. Esta circunstancia y el coste de la operación hace que el local sea ideal para inversores, según destacan sus promotores. Sobre todo por la ubicación del establecimiento como arteria referente en el comercio de la ciudad.

El local que se pone a la venta es también uno de los de mayor superficie actualmente en el mercado de alquiler o venta en Cádiz, con 314 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Se ubica en un edificio relativamente moderno, a pesar de levantarse en pleno centro histórico.

En la misma calle Ancha hay actualmente varios locales en alquiler, tras el cierre de la cadena Anika y otras dos firmas de moda. Por el contrario, la vía se mantiene muy activa en cuanto a la hostelería.