Se vende casa por más de un millón y 'ático' por 58.000

En ningún otro sector que no sea el inmobiliario se aprecia con mayor claridad la diferencia entre valor y precio. Pero no vamos a teorizar ahora sobre eso. Simplemente hagamos el sencillo ejercicio de consultar en dos o tres portales inmobiliarios los pisos más caros y los más baratos que están a la venta en una ciudad en la que conviven, a veces pared con pared, la precariedad, cuando no la infravivienda, con propiedades de un lujo rancio.

Dejando a un lado errores -o no- que hacen reir o sonrojan, según se mire, -¿cómo se pueden pedir 2,15 millones por un piso de 90 metros cuadrados en la calle Zurbarán?-, fincas urbanizables sospechosas de no ser como se dice que son y edificios que aún no están habitables, a la cabeza de la clasificación se sitúa una casa unifamiliar -¿o habría que decir plurifamiliar?- de esas que suelen apellidarse "señoriales". Se vende como "chalet adosado en fantástica finca en el centro histórico de Cádiz". 558 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y con doce dormitorios, todo detrás de una elegante fachada de piedra ostionera. A través de una cochera con cabida para dos o tres vehículos se accede a un patio de estilo andaluz adornado con arcos sobre columnas de mármol y suelo de mármol de Carrara. Arriba, 147 metros cuadrados habitables repartidos en cinco habitaciones con suelos de mármol italiano, techos con molduras de escayola y salón con chimenea también de mármol. Arriba, otras cinco habitaciones, tres azoteas abiertas y una torre con vistas. Total: 1.200.00 euros. Por tan solo 30.000 más, en el entorno de la Plaza España se vende el proyecto de otro que dice disponer de 1.300 metros cuadrados.

En algunos anuncios, el afán persuasor lleva a veces a la fabulación... pero las fotos no engañan

Casi por el mismo precio que la primera-1.150.000 euros-, un potente inversor podría adquirir un chalet de estilo alpino en Bahía Blanca: "una de las mejores casas de Cádiz, ideal como vivienda o como proyecto hotelero". 540 metros cuadrados construidos en tres plantas, con diez habitaciones y cinco baños en una parcela de 750 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Cádiz. Con ascensor.

A estos dos le sigue un ático situado entre las playas de Santa María del Mar y La Victoria -no especifican exactamente dónde- de 183 metros cuadrados. "Magnífico edificio de reciente construcción. Ático de lujo tipo duplex con terraza de 50 metros cuadrados. Consta de tres dormitorios con armarios empotrados, dormitorio principal con vestidor y baño de diseño, impresionante salón con dos salidas a la terraza, cocina amueblada de diseño con electrodomésticos, dos baños completos y un aseo. Se vende amueblado, con dos plazas de garaje y dos trasteros en el mismo edificio". El metro cuadrado sale a nada menos que a 4.789 euros y en el precio no están incluidos gastos, impuestos y honorarios de la agencia.

En el edificio El Fénix, está a la venta por 800.000 un ático de 300 metros cuadrados repartidos en dos plantas, con dos terrazas con unas impagables -nunca mejor dicho- vistas al puerto de Cádiz.

En el otro extremo de la clasificación, entre la Alameda y El Mentidero, alguien verdaderamente optimista intenta colocar por 58.000 euros los 38 metros cuadrados -32 útiles- de un antiguo lavadero, en una cuarta planta sin ascensor. En la fachada asoman dos tejadillos de uralita. "Si estás buscando tu primera vivienda o si lo que necesitas es una segunda residencia para poder disfrutar de nuestro maravilloso clima sin hacer una gran inversión, este es el inmueble que buscabas. Distribuido en salón, dormitorio, cocina y baño es exterior y tranquilo al ser la última planta, y además te permitirá adecuarlo a tu gusto. Ideal si quieres rentabilizar tus ahorros en una vivienda de alquiler vacacional", dice el anuncio. Ahí queda eso, además, por cuadruplicado, porque lo venden en el mismo portal desde al menos cuatro inmobiliarias.

Por 61.000 euros ofrecen en la Viña un clásico partidito de 41 metros cuadrados de un bajo con una habitación doble, un baño, cocina -sin amueblar, aclaran sin ánimo de engañar nadie- comedor, suelos de gres, carpintería exterior de aluminio e interior de madera. "Necesita mejoras", se reconoce honestamente.

Y nada menos que por 2.600 euros más que por el anterior piden por otro, a todas luces inhabitable tal y como está, en el entorno de la Plaza España. Esto del entorno tiene su aquel, porque es un concepto en expansión que puede llevar al comprador a kilómetros del lugar atractivo de referencia. Este proyecto de vivienda está en la calle Valverde, que no queda precisamente junto a la Plaza España.

El que sí que parece digno como para entrar a vivir ya es un apartamento de 34 metros cuadrados -la jibarización de las soluciones habitacionales, como las llamó aquella ministra, no parece tener límites- que se ofrece en La Viña. "Moderno, a 150 metros de La Caleta, completamente reformado y equipado, con electrodomésticos y muebles nuevos, incluyendo aires acondicionados. Se compone de baño con ducha, cocina americana y dormitorio con claraboya (lleva instalado estor motorizado) Adaptado para uso de vivienda para entrar a vivir, ideal para independizarse o para destinarlo a alquiler". 65.000 euros. Dense prisa, porque acaba de bajar un 6%.