Asociaciones de vecinos del centro de Cádiz apoyan la creación de viviendas en bajos comerciales vacíos

Asociaciones de vecinos del casco histórico de Cádiz ven con buenos ojos la propuesta realizada por el arquitecto Gumersindo Fernández para que los bajos comerciales que se encuentran vacíos y sin actividad puedan tener uso residencial y de hospedaje.

Representantes de las AAVV Cádiz Centro, Las Tres Torres de Santa María y Gades, del barrio de La Viña, aseguran que, de hecho, es una propuesta que han planteado varias veces en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento, "pero para que se pueda llevar a cabo, los técnicos nos dicen que hay que cambiar el PGOU", afirma el portavoz de la AVV Cádiz Centro, Francisco Gómez.

Este dirigente vecinal explica que hay fincas cuyos bajos comerciales se podrían transformar en viviendas pero hay otras que se encuentran en calles que el actual PGOU cataloga como "ejes comerciales" en las que no se puede cambiar el uso de esos locales.

Tanto Francisco Gómez como el presidente de la AVV del barrio de Santa María, José Rodríguez, consideran que actualmente hay calles que no tiene sentido que se consideren como ejes comerciales. Es el caso de Santo Domingo o Teniente Andújar, donde hay numerosos bajos vacíos y sin actividad.

"Cuando se hizo el PGOU, se pensó que con esta medida se podría revitalizar los barrios en cuanto a negocios, pero se ha visto que eso no ha fructificado porque la mayoría son locales pequeños que al adaptarlos para que cumplan los requisitos legales de accesibilidad se quedan sin espacio suficiente", señala Gómez, quien se muestra a favor de que se mantengan los ejes comerciales "pero habría que hacer una valoración de si funcionan tal y como están ahora". Así, sostiene que debería revisarse el PGOU y modificar estos ejes comerciales "porque hay calles que no tiene sentido que estén catalogadas así y quizás deberían incluirse otras".

El portavoz de la AVV Cádiz Centro señala, además, que con la transformación de bajos comerciales vacíos en viviendas se solucionarían dos problemas: el de accesibilidad que tienen muchas personas con dificultades de movilidad que habitan en pisos donde no se pueden instalar ascensores y, por otra parte, "se eliminaría la mala imagen que da a la ciudad esos locales sin uso, que en algunos casos llevan años cerrados". "Es muy triste ver los edificios rehabilitados que hay en la ciudad con unos locales comerciales que llevan vacíos años y años", lamenta.

Francisco Gómez indica que prefiere que esos locales comerciales se transformen en viviendas, y no en pisos turísticos. "No estamos en contra del turismo, pero no queremos que se destruya la identidad de la ciudad y se expulse a los gaditanos de las viviendas".

La presidenta de la AVV de La Viña, Catalina Cárdenas, es de la misma opinión: "Hemos pedido por escrito al Ayuntamiento que se puedan hacer viviendas en los locales comerciales vacíos, sobre todo pisos para los gaditanos, que hacen mucha falta".

Por su parte, José Rodríguez apoya la creación de pisos turísticos. "Prefiero eso a que las fincas estén vacías y cerradas, porque esto lo que origina es basura y la aparición de roedores. Estoy de acuerdo con que los propietarios hagan lo que quieran con los bajos comerciales", expresa.

El presidente de la AVV Las Tres Torres de Santa María afirma que "cuando empezó la crisis del ladrillo, había 36 fincas vacías en el barrio. Las que eran de propiedad privada se han reformado casi todas mientras que las que son propiedad de las administraciones todavía quedan muchas sin rehabilitar. Se han hecho cuatro pisos turísticos y dos hoteles, y sólo se han echado a vecinos en la finca de Plocia que hace esquina con el Callejón de los Negros, las demás eran fincas cerradas. Prefiero que haya pisos turísticos a fincas cerradas", insiste.