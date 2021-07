Los vecinos de Marianista Cubillo recaban apoyos contra la peatonalización de la calle

La asociación de vecinos San José Playas ha comenzado una ronda de reuniones con diferentes agentes sociales de la ciudad con el fin de recabar apoyos para que se tengan en cuenta sus propuestas alternativas a la peatonalización de la calle Marianista Cubillo, "ya que tras analizar la última reunión con el concejal de Urbanismo, Martín Vila, llegamos a la conclusión que no nos iba a tomar en consideración", manifiesta la presidenta de la AVV, María del Mar Fernández.

La primera reunión fue el pasado martes con la presidenta y vicepresidenta de la federación 5 de abril, a la que acudieron vecinos del barrio y la propia presidenta de San José Playas.

Según María del Mar Fernández, la entidad vecinal informó a la federación de los pasos que han dado hasta ahora, de los problemas que supone la peatonalización de Marianista Cubillo, de las propuestas aportadas por los vecinos para evitar la peatonalización y de la actitud de Martín Vila y el director del IES Drago.

Por su parte, las representantes de 5 de Abril "nos brindaron todo su apoyo, pues es de justicia que si el Ayuntamiento ha tenido en cuenta la opinión de los alumnos del IES Drago, también debería considerar la opinión de los vecinos, que viven allí todo el año, si no, qué sentido tiene que exista Participación Ciudadana", expresa Fernández, añadiendo que todos los participantes en la reunión "coincidimos en que las medidas tomadas desde el Ayuntamiento respecto a los aparcamientos y movilidad con el vehículo están generando malestar, enfado y hartazgo en multitud de vecinos, que, indignados, se ponen en contacto con las diferentes AAVV para que hagamos algo al respecto".

Reunión con Ciudadanos

Las reuniones continuaron este jueves con el grupo municipal de Ciudadanos. Tras el encuentro, su portavoz, Lucrecia Valverde, manifestó su apoyo a los vecinos "frente a una nueva muestra del autoritarismo con el que actúa el equipo de gobierno, ya que se han enterado por la prensa de este proyecto". La edil de la formación naranja lamentó las formas con las que Martín Vila trató a los representantes vecinales en la reunión que mantuvieron para tratar este asunto, ya que los vecinos aseguran que el concejal de Urbanismo "no quiso negociar nada, sino que se parapetó detrás de un técnico para rechazar todas las propuestas alternativas de la asociación de vecinos, que ha recogido alrededor de 300 firmas en contra de este proyecto".

"Parece que el equipo de gobierno se encuentra muy cómodo generando una polémica antes inexistente y confrontando las posturas de los vecinos frente a las del IES Drago, cuando lo que debe de hacer es fomentar el diálogo y la búsqueda de una solución negociada", resaltó Valverde.

La concejala de la formación naranja aseguró que "el señor Vila está empezando la casa por el tejado" a la hora de implantar los cambios en la movilidad de la ciudad. "El problema de imponer la idea de las ciudades que caminan, que este grupo comparte, es que se hace a golpe de ordeno y mando sin negociar con los vecinos, a los que se les obliga a soportar sacrificios y no se les plantea ventaja alguna". Así, argumentó que "el nuevo modelo de movilidad no se puede imponer a los vecinos sin alternativas de transporte público sostenible y eficiente, basado en unas líneas adaptadas a esa nueva idea de movilidad, pero la pedagogía empieza primero por negociar y predicar con el ejemplo. No se puede hablar de movilidad sostenible cuando llevamos seis años sin ese pliego de transporte".

Valverde ha solicitado al edil de Urbanismo que "busque una solución con los vecinos, que son los que van a sufrir los cambios durante todo el año, en vez de imponerles las consecuencias más desfavorables sin tener en cuenta las alternativas más que razonables que ofrecen".

Próximos encuentros

Está previsto que la AVV San José Playas mantenga este viernes un encuentro con el PSOE y con el concejal no adscrito, Domingo Villero. La idea de esta entidad vecinal es reunirse con todos los grupos políticos, además de otros agentes sociales a los que les afecta la peatonalización "pues esto no se trata de no querer andar más o menos, se trata de facilitar la vida a los vecinos, comerciantes, repartidores, servicios públicos, ambulancias y bomberos, entre otros".

María del Mar Fernandez asegura que "la indignación es general" entre los vecinos de la zona y cada vez más apoyan las protestas contra la peatonalización de la calle Marianista Cubillo, "y nosotros no vamos a cesar en el intento".