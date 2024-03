Los vecinos de Cádiz, con las espadas en alto y a verlas venir

"Nos querían quitar literalmente de en medio". Así resumía la presidenta de la Federación 5 de abril, Pilar García, entidad que aglutina a día de hoy a representantes de 21 asociaciones vecinales, la gestión del anterior equipo de gobierno liderada durante años por el ya ex alcalde, José María González 'Kichi'.

Afirma esta activa líder del movimiento vecinal que este "ninguneo" que han padecido durante tanto tiempo ha provocado una sensación de "apatía" por parte de los ciudadanos al ver que no se contaba con ellos para nada desde San Juan de Dios.

"Hemos estado ahí siempre que nos han llamado pero está claro que lo único que buscaban era quedarse con los locales de las distintas asociaciones, pero nosotros hemos seguido trabajando con la intención de ser siempre esa china en el zapato que le hace falta a una ciudad con tantos problemas como los que tiene Cádiz".

A pesar de ello, Pilar García dice entender que se llegue a esa situación de apatía porque los vecinos no cuentan con muchas más herramientas y "si ven que el político les da esquinazo y nos les hace caso pues terminan diiendo eso de "a ver, qué le vamos a hacer"". Y "nos sentidos verdaderamente ridículos cuando pasan de nosotros tres kilos y no se dan cuenta de que a los vecinos no se les puede callar con palabras sino con hechos: necesitamos ver limpieza, necesitamos ver unos autobuses bien distribuidos y bien cuidados recorriendo nuestras calles, necesitamos ver un mobiliario urbano y una señalética tanto vertical como horizontal adecuadas", según la portavoz de esta federación.

Y es por ello, según Pilar García, que afirman que están con las espadas en alto y a verlas venir. Asegura que tendrán paciencia y que ahora toca darles un margen de unos meses a ver si todo lo que prometen, "o la mayoría de las cosas que prometen", se convierten en realidad.

Y se les nota con cierta ilusión porque después de ocho años "ninguneados", según ella, consiguieron hace algo más de una semana llevar hasta la biblioteca Adolfo Suárez tanto al alcalde, Bruno García, como a una gran parte de su equipo de Gobierno.

Así, estuvieron Gandullo, Verdulla, Cossi, Teruel, que, en buena parte, representan a las principales áreas en las que se centran buena parte de las reivindicaciones de estos grupos vecinales. "Y vimos que tomaban nota y que, al menos, nos daban fechas aproximadas y que nos hablaban con claridad y nos decían, mira esto aún no se puede hacer pero sí dentro de no sé cuántos meses o dentro de un año o o de año y medio", según aclara Pilar García.

Así, la presidenta de la Federación 5 de Abril, a cuyo nombre se le ha sumado ahora Vecinos de Cádiz, de manera que la entidad ha pasado a llamarse Federación 5 de Abril Vecinos de Cádiz, puso sobre la mesa temas tan puntuales como la limpieza de los barrios de la ciudad, así como la preocupación que tenían ahora con el tema de la sequía y el baldeo.

En ese aspecto, le mostraron al alcalde Bruno García, su satisfacción por el anuncio de que se iba a alquilar una depuradora portátil para poder regar y baldear la ciudad durante el verano, algo que consideran de vital importancia tanto de cara a los propios vecinos como de cara a los veraneantes que nos visitan entre los meses de junio y octubre.

A su vez, se mostraron preocupados y le expresaron sus quejas a los representantes del equipo de gobierno de Bruno García por el hecho de que detectan que los baldeos no se realizan de forma igualitaria en todos los barrios de la ciudad.

Autobuses viejos recorren la ciudad

Pilar García aclaró que, como ya le hicieron llegar al PSOE, como principal grupo de la oposición, uno de los principales asuntos que estos vecinos pusieron sobre la mesa fue la falta de limpieza. Desde 5 de Abril también hicieron alusión a los problemas de movilidad que sigue existiendo en la ciudad, “con barrios de primera y de segunda” y sin saber cuándo está previsto que se saque hacia adelante el pliego de transporte. “Las asociaciones siguen denunciando que los autobuses más antiguos se encuentran en los barrios más humildes, además de la poca frecuencia en las líneas 2, 3 y 5”.

Así mismo, el tema del mantenimiento urbano, ahora en manos del concejal José Carlos Teruel, fue otro de los temas tratados durante este importante encuentro "que duró dos horas pero que podría haber durado nueve". En este sentido les expresaron que a la ciudada le hace falta "un mayor cuidado" en cuanto a mobiliario, eliminación de pintadas y resposición y pintado de señales de tráfico, bancos y otros elementos urbanos.

Escueta nota del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, este lunes ha sido cuando han distribuido a los medios una escueta nota en la que informan sobre este encuentro con la Federación 5 de Abril Vecinos de Cádiz, sin dar demasiados detalles, a pesar de haber sido una reunión importante en la que han sido representantes, ni más ni menos que de 21 entidades vecinales, las que han querido expresar sus quejas y reivindicaciones principales el equipo de gobierno que ahora ocupa el sillón de la Alcaldía de Cádiz.